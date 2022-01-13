Son dakika: HDP’li vekil Semra Güzel’in terörist sevgilisi Volkan Bora’ya ilaç sağlayan eski hemşireye dava

"ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİYKEN TANIŞTIK"

Sanık Süreyya R.Ç, iddianamede yer alan ifadesinde, PKK'nın terör örgütü olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olmadığını belirterek, "Semra Güzel ile Şanlıurfa'da üniversite öğrencisiyken tanıştık. Kendisi hem uzaktan akrabam hem de hemşehrimdir. Söz konusu ilaç eczaneden rahatça temin edilebilecek basit bir ilaçtır. Ancak bu ilaç çalışmış olduğum Aile Sağlığı Merkezinden reçete edilip ne şekilde Volkan Bora'ya ulaştırılmış herhangi bir bilgim yoktur." beyanında bulundu.



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