Son dakika: HDP'li vekil Semra Güzel'in terörist sevgilisi Volkan Bora'ya ilaç sağlayan eski hemşireye dava
Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen ve HDP Milletvekili Semra Güzel ile terör kampındaki fotoğrafları ortaya çıkan terörist Volkan Bora'ya ilaç sağladığı öne sürülen eski hemşire Süreyya R.Ç. hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Terör örgütüyle iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen hemşire, "Dosyada ismi bulunan Semra Güzel ile Şanlıurfa'da üniversite öğrencisiyken tanıştık. Kendisi hem uzaktan akrabam hem de hemşehrimdir" dedi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampındaki fotoğrafları ortaya çıkan terörist Volkan Bora'ya ait not defterini incelemeye aldı. İncelemede, milletvekili Güzel'in yanı sıra defterde telefon numarası bulunan kişi hakkında soruşturma başlatan başsavcılık, söz konusu kişinin, "PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı dernek ve sendikalara üye olduğu" gerekçesiyle 2016'da KHK kapsamında meslekten ihraç edilen ve Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan eski hemşire Süreyya R.Ç. olduğunu belirledi.
İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
Soruşturmayı genişleten başsavcılık, Süreyya R.Ç'nin terörist Bora'ya ilaç temin ettiği yönünde bilgi ve belgelere ulaşılması üzerine "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan şüpheli hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlayarak ilgili mahkemeye gönderdi.
Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame, sanığın mevcut dosyası ile birleştirildi. İddianamede, terörist Bora ve diğer örgüt mensuplarının faaliyet yürüttüğü bölgede kullanılan depodaki aramada ele geçirilen ilaçların kimler tarafından sağlandığına yönelik araştırma yapıldığı, ilaçların Şanlıurfa'da bir aile sağlığı merkezinden yazıldığının belirlenmesi üzerine o dönem merkezde görev yapan ve terör örgütüyle iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski hemşire Süreyya R.Ç'nin gözaltına alındığı ifade edildi.
Sanığın ikametindeki dijital verilerde yapılan incelemede de PKK'lı teröristlere ait fotoğraflar ile terör örgütü üyelerince seslendirilen şarkının saptandığı belirtilen iddianamede, sanığın bilgisayarından terör örgütü ile iltisaklı haber ajanslarına çok sayıda giriş yaptığının belirlendiği kaydedildi.
İddianamede, "Şüphelinin suça konu ilaçların ele geçirildiği operasyonda etkisiz hale getirilen örgüt mensubuyla fotoğrafının bulunduğu, teröristlere mesleği gereği ilaçları ve yaşam malzemelerini temin etmek suretiyle fon sağladığı anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.
"ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİYKEN TANIŞTIK"
Sanık Süreyya R.Ç, iddianamede yer alan ifadesinde, PKK'nın terör örgütü olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olmadığını belirterek, "Semra Güzel ile Şanlıurfa'da üniversite öğrencisiyken tanıştık. Kendisi hem uzaktan akrabam hem de hemşehrimdir. Söz konusu ilaç eczaneden rahatça temin edilebilecek basit bir ilaçtır. Ancak bu ilaç çalışmış olduğum Aile Sağlığı Merkezinden reçete edilip ne şekilde Volkan Bora'ya ulaştırılmış herhangi bir bilgim yoktur." beyanında bulundu.
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