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Yeni Zigana Tüneli'nde ilk ışık göründü! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'de

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Yeni Zigana Tüneli’nde ilk ışık göründü! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber’de

Yeni Zigana Tüneli'nde ilk ışık göründü. Proje çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun kara yolu tüneli. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı. Ne zaman hizmete açılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Ülkemizin en önemli ulaşım projelerinden bir tanesi olan Yeni Zigana projesi için tarihi bir gün. Yeni Zigana Tüneli'nde ilk ışık göründü. Proje çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun kara yolu tüneli. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu canlı yayında açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Zigana Tüneli bölgenin Avrasya Tüneli gibi. Doğu - Batı aksını önemli şekilde rahatlatacak mesafeleri kısaltacak çok önemi bir tünel. 1987 yılında ilk yapıldığında 1.700 metre uzunluğundaydı Türkiye'nin en büyük işlerinden bir tanesiydi. Ama geldiğimiz günde 14.500 metrelik uzunlukta çift tüp tünel Avrupa'nın en uzun tüneli dünyanın da üçüncü en uzun çift tüneli. Çok kıymetli işler bunlar.

NE ZAMAN BİTECEK?

Hedefimiz yıl sonuna doğru yıl sonunda en kötü ihtimal 2023'ün ilk çeyreğinde başlarında bu işi bitirmek ve bölgenin Türkiye'nin bütün dünyanın hizmetine sunmak.

Bakan Karaismailoğlu A Haber’de BAKAN KARAİSMAİLOĞLU A HABER'DE

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