Yeni Zigana Tüneli'nde ilk ışık göründü! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'de
Yeni Zigana Tüneli'nde ilk ışık göründü. Proje çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun kara yolu tüneli. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı. Ne zaman hizmete açılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Ülkemizin en önemli ulaşım projelerinden bir tanesi olan Yeni Zigana projesi için tarihi bir gün. Yeni Zigana Tüneli'nde ilk ışık göründü. Proje çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun kara yolu tüneli. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu canlı yayında açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Zigana Tüneli bölgenin Avrasya Tüneli gibi. Doğu - Batı aksını önemli şekilde rahatlatacak mesafeleri kısaltacak çok önemi bir tünel. 1987 yılında ilk yapıldığında 1.700 metre uzunluğundaydı Türkiye'nin en büyük işlerinden bir tanesiydi. Ama geldiğimiz günde 14.500 metrelik uzunlukta çift tüp tünel Avrupa'nın en uzun tüneli dünyanın da üçüncü en uzun çift tüneli. Çok kıymetli işler bunlar.
NE ZAMAN BİTECEK?
Hedefimiz yıl sonuna doğru yıl sonunda en kötü ihtimal 2023'ün ilk çeyreğinde başlarında bu işi bitirmek ve bölgenin Türkiye'nin bütün dünyanın hizmetine sunmak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Adana kura çekiliş sonuçları! TOKİ Adana Sarıçam 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi!
- KİPTAŞ Tuzla kura çekiliş sonuçları isim listesi! KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler 2+1 3+1 kura sonuçları!
- SED yardımı ne zaman yatacak? 2022 Ocak ayı SED yardımı yattı mı? SED ne kadar oldu?
- MSÜ 2022 başvuru nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ başvuru kılavuzu! 2022 MSÜ taban puanları boy ağırlık tablosu!
- Araç fiyatlarında 50 bin TL’ye varan indirim! ÖTV indirimiyle araba fiyatları ne kadar oldu? Renault, Toyota, KIA, Opel yeni araç fiyatları…
- Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı 13 Ocak Perşembe! 22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?
- Evde bakım maaşı yatan iller listesi 13 Ocak! Evde bakım parası bu hafta yatar mı?
- 13 Ocak okullar tatil mi? Perşembe (yarın) okullarda kar tatili var mı? Hangi illerde okullar tatil? SON DAKİKA HABERLER
- Sadakatsiz ne zaman başlayacak? 2022 Sadakatsiz 46. yeni bölüm bugün var mı, neden yok? Fragman çıktı mı?
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? 12 Ocak Kuruluş Osman var mı yok mu? (ATV yayın akışı)
- Memurlar dikkat! 2022 Ocak zammı memur ve memur emekli maaşı ne zaman yatacak? Maaş farkları...
- Görenler gözlerine inanamıyor! Ayrılık iddiası fitili ateşledi! Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, diziden ayrıldı mı?