Yeni Zigana Tüneli’nde ilk ışık göründü! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber’de

Ülkemizin en önemli ulaşım projelerinden bir tanesi olan Yeni Zigana projesi için tarihi bir gün. Yeni Zigana Tüneli'nde ilk ışık göründü. Proje çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun kara yolu tüneli. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu canlı yayında açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Zigana Tüneli bölgenin Avrasya Tüneli gibi. Doğu - Batı aksını önemli şekilde rahatlatacak mesafeleri kısaltacak çok önemi bir tünel. 1987 yılında ilk yapıldığında 1.700 metre uzunluğundaydı Türkiye'nin en büyük işlerinden bir tanesiydi. Ama geldiğimiz günde 14.500 metrelik uzunlukta çift tüp tünel Avrupa'nın en uzun tüneli dünyanın da üçüncü en uzun çift tüneli. Çok kıymetli işler bunlar.