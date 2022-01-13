ABD’de enflasyon 40 yılın zirvesinde! Flaş değerlendirme: FED bu işi beceremedi! Göstere göstere stagflasyonu getirecekler

"BÜTÜN DÜNYAYI CİDDİ SIKINTIYA SOKAR"

FED'in en son yapacağı hareketin normalde çok hızlı ve yüksek oranda faiz artışı olması lazım. Bu hatayı da inşallah yapmazlar diye düşünüyorum. Çok hızlı bir şekilde faizleri yukarıya çekerlerse adet tutar oran anlamında bu başta kendileri olmak üzere bütün dünyayı çok ciddi bir şekilde sıkıntıya sokar.

STAGFLASYON RİSKİ

Başta kendileri olmak üzere bütün dünyayı stagflasyon ve belki de bankacılık krizi üzerinden daha büyük piyasa riskine tabi tutarlar. İnşallah bu hatayı da yapmazlar. Göstere göstere stagflasyonu getirecekler gibi duruyor.