ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesinde! Flaş değerlendirme: FED bu işi beceremedi! Göstere göstere stagflasyonu getirecekler
Son dakika ekonomi haberi... ABD'de enflasyon yükselişini sürdürüyor. Ülkede enflasyon 40 yılın zirvesini gördü. Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Dirican, "FED bu işi beceremedi. Özetle enflasyonu eline yüzüne gözüne ve maalesef bütün dünyaya bulaştırdı." ifadelerini kullandı.
Bu rakamlar ne anlama geliyor? Önümüzdeki dönemde FED ne yapacak? Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
"FED BU İŞİ BECEREMEDİ"
İşte o açıklamalardan satır başları; Birçok yorumcu Amerikan Merkez Bankası için uzun zamandır bakın ne kadar güzel iletişim yapıyorlar piyasaları hazırlıyorlar, faiz artışına ne kadar güzel piyasaları hazırlıyorlar tarzında hep olumlama cümleleri söylüyorlar. FED'i artık güzellemeyi bırakıp gerçekleri önümüze koyup kral çıplak dememiz gerekiyor. FED bu işi beceremedi. Özetle enflasyonu eline yüzüne gözüne ve maalesef bütün dünyaya bulaştırdı. Bunu bir tek FED yapmadı Avrupa Merkez Bankası da ona eşlik etti. Özetle en büyük iki merkez bankası bu işi beceremedi.
KAFALARINDAN ÇIKARTAMAMIŞLAR
Kendi toplantı tutanaklarında her ne kadar metinden enflasyon geçici kelimesini çıkarsalar da aslında kafalarından çıkartamamışlar. Son toplantı tutanağından görüyoruz. Bu sene için enflasyonu 2.6 görüyorlar. Kendi içlerinde faiz artışına da baktığınız zaman yüzde 1'e kadar faiz artışı öngörüyorlar. Özetle enflasyonun altında kalmaya devam edecek olan bir faiz oranı. Beklentiler Mart'ta olacağı minimum 3 hatta 4 olabileceğini söyleyenler var.
"BÜTÜN DÜNYAYI CİDDİ SIKINTIYA SOKAR"
FED'in en son yapacağı hareketin normalde çok hızlı ve yüksek oranda faiz artışı olması lazım. Bu hatayı da inşallah yapmazlar diye düşünüyorum. Çok hızlı bir şekilde faizleri yukarıya çekerlerse adet tutar oran anlamında bu başta kendileri olmak üzere bütün dünyayı çok ciddi bir şekilde sıkıntıya sokar.
STAGFLASYON RİSKİ
Başta kendileri olmak üzere bütün dünyayı stagflasyon ve belki de bankacılık krizi üzerinden daha büyük piyasa riskine tabi tutarlar. İnşallah bu hatayı da yapmazlar. Göstere göstere stagflasyonu getirecekler gibi duruyor.
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