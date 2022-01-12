ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken "enflasyon" açıklaması
ABD'de enflasyon rakamının son 40 yılın en yüksek seviyesini görmesini yorumlayan Başkan Joe Biden, enflasyonun, Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik çöküşü atlatırken, hemen her gelişmiş ülkede ortaya çıkan küresel bir sorun olduğunu ifade etti.
Joe Biden, ABD'de bugün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
ABD Başkanı Biden, verilerin, benzin ve gıda fiyatlarının düşmesiyle geçen ay manşet enflasyonda "anlamlı" bir düşüş yaşandığını ve aynı zamanda fiyat artışlarını yavaşlatmada ilerleme kaydettiklerini gösterdiğini söyledi.
"ENFLASYON KÜRESEL BİR SORUN"
Fiyat artışlarının hala çok yüksek olması ve ailelerin bütçelerini sıkması nedeniyle yapacak çok işlerinin bulunduğunu belirten Biden, "Enflasyon, salgının neden olduğu ekonomik çöküşü atlatırken, hemen her gelişmiş ülkede ortaya çıkan küresel bir sorun." ifadesini kullandı.
Joe Biden, ABD'nin en hızlı büyüyen ekonomilerden birine sahip olduğu için şanslı olduğunu kaydetti.
ABD'de TÜFE, aralıkta aylık yüzde 0,5 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 7 ile 39 yılın en yüksek artışını göstermeyi sürdürdü.
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