ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken "enflasyon" açıklaması

"ENFLASYON KÜRESEL BİR SORUN"

Fiyat artışlarının hala çok yüksek olması ve ailelerin bütçelerini sıkması nedeniyle yapacak çok işlerinin bulunduğunu belirten Biden, "Enflasyon, salgının neden olduğu ekonomik çöküşü atlatırken, hemen her gelişmiş ülkede ortaya çıkan küresel bir sorun." ifadesini kullandı.