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Son dakika | ABD'de son 40 yılın en yüksek enflasyonu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.01.2022 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022
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Son dakika | ABD’de son 40 yılın en yüksek enflasyonu

Son dakika haberi... ABD'de Aralık ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı. ABD'de yıllık enflasyon Aralık'ta yüzde 7 olarak kaydedildi. Ayrıca, Avro Bölgesi'nde ise son 25 yılın zirvesine çıkan yüksek enflasyon Alman ekonomisini de derinden sarsıyor. Gıda ürünlerinden akaryakıta kadar birçok temel ihtiyaç ürününe peş peşe zamların yapıldığı ülkede enflasyon artışı ise son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de Aralık ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı. Veriler Aralık ayında yıllık enflasyonun 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını gösterdi. Çekirdek enflasyon göstergeleri de hafif de olsa beklentilerin üzerinde geldi.

ABD'de yıllık enflasyon Aralık'ta yüzde 7 olarak kaydedildi. Böylelikle yıllık enflasyon Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Aralık ayında tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,6 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,5 olarak belirlenmişti.

Çekirdek enflasyon göstergesi olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi Aralık'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı. Beklenti yüzde 5,4 yönündeydi.

Aylık bazda ise gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi yüzde 0,6 arttı. Ekonomistler bu veri için yüzde 0,5'lik artış bekliyorlardı.

ALMANYA'DA ENFLASYON SON 50 YILIN REKORUNU KIRILDI
ABD'de 31 yılın, Avro Bölgesi'nde ise son 25 yılın zirvesine çıkan yüksek enflasyon Alman ekonomisini de derinden sarsıyor. Gıda ürünlerinden akaryakıta kadar birçok temel ihtiyaç ürününe peş peşe zamların yapıldığı ülkede enflasyon artışı ise son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, ülkede ortaya çıkan rekor enflasyonda KDV indirimlerinin sona ermesi, tedarik dar boğazları, ham madde ve enerji fiyatlarının artmasının etkili olduğunu belirtiyor.

Koronavirüs salgının ardından çok sayıda ülke yüksek enflasyon ile boğuşuyor. Bu ülkelerden biri ise Avrupa'nın en güçlü ekonomilerinden biri olan Almanya.

Aralık ayında enflasyonun yaklaşık son 30 yılın zirvesini gördüğü ülkede toptan fiyat enflasyonu yüzde 16,10'luk artış ile son 50 yıllık dönemin rekorunu kırdı.

Uzmanlar toptan fiyat enflasyonunda yaşanan artışı 1974'ten bu yana görülmemiş seviye olarak yorumluyor.

GIDADAN AKARYAKITA PEŞ PEŞE ZAM HABERLERİ GELİYOR
Almanya'da enflasyon artışının rekor seviyelere ulaşması ile gıda, ulaşım, akaryakıt, gaz, elektrik ve kiralara yapılan zam haberleri peş peşe gelmeye başladı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) son verilerine göre, benzinin fiyatı geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 41,2 oranında artarken, LPG yüzde 46, dizel ise yüzde 48,5 artış gösterdi. Raporda, enerji ve yakıt fiyatlarındaki artışın yüzde 22,1 olduğu kaydedilirken, kalorifer yakıt fiyatının bir yıl içinde yüzde 101,1 arttığı görüldü.

Gıda ürünlerinden yumurta yüzde 14,7 artarken, patatese yüzde 35,5 oranında, koyun, keçi ve sığır etine ise yüzde 20 oranında zam yapıldı. Metal fiyatları yüzde 60,9 artarken, kereste fiyatı da yüzde 48,4 artış kaydetti.

Öte yandan Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn) tren seferlerine zam yaptığını duyururken, taşıt fiyatları yüzde 6,4 seviyesinde yükseldi.

FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKTI
Almanya'nın Köln kentinde işçi olarak çalışan Zafer Akdemir, "Enerji fiyatları aşırı derecede pahalandı. Şu ana kadar gaza 100 Euro ödüyorsak bu, gelecek yıldan itibaren iki katına çıkmış durumda. Aynı zamanda bu, benzin fiyatlarına da yansıyor. Orada da son 1 yıl içinde aşırı düzeyde bir patlama oldu" dedi. Fiyat artışlarını market alışverişlerinde hissettiklerini dile getiren Akdemir, "Alışverişte yüzde 20, yüzde 30 gibi bir pahalılık görünüyor diyebilirim. Ev kiraları da son 1-2 yıl içinde aşırı düzeyde artmış bulunuyor" ifadelerini kullandı.

60 M2 DAİRENİN KİRASI 900 EURO'YA ÇIKTI
Fiyat artışlarının kendilerini olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Ömer Salman, "Hayat pahalılığı kesinlikle var. Şiddetli bir şekilde var yok diyemeyiz. Özellikle benzin fiyatları geçen seneye oranla çok daha farklı bir noktaya vardı ve daha da yükseleceğini söylüyorlar" dedi. Mutfak masraflarının da arttığını belirten Salman, "Eskiden 50 Euro ile çok sayıda torbayla çıkıyordun, şimdi o kadar torbayla çıkamıyorsun oradan fark ediliyor. Her ürünün fiyatını kontrol edemiyoruz ama sonuçta miktara baktığımız zaman zamlanma var" diye konuştu.

Salman, "Kızımı evlendirdim onun için ev baktık. 60 metrekare daireye 800-900 Euro kira isteyenler var. Köln'ün standart yerlerinden bahsediyoruz, aşırı zengin yerleri de değil yani. Hayat şartları eskisi gibi değil çok zorluyor artık" şeklinde konuştu.

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