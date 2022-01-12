Son dakika | ABD'de son 40 yılın en yüksek enflasyonu
Son dakika haberi... ABD'de Aralık ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı. ABD'de yıllık enflasyon Aralık'ta yüzde 7 olarak kaydedildi. Ayrıca, Avro Bölgesi'nde ise son 25 yılın zirvesine çıkan yüksek enflasyon Alman ekonomisini de derinden sarsıyor. Gıda ürünlerinden akaryakıta kadar birçok temel ihtiyaç ürününe peş peşe zamların yapıldığı ülkede enflasyon artışı ise son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
ABD'de Aralık ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı. Veriler Aralık ayında yıllık enflasyonun 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını gösterdi. Çekirdek enflasyon göstergeleri de hafif de olsa beklentilerin üzerinde geldi.
ABD'de yıllık enflasyon Aralık'ta yüzde 7 olarak kaydedildi. Böylelikle yıllık enflasyon Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Aralık ayında tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,6 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,5 olarak belirlenmişti.
Çekirdek enflasyon göstergesi olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi Aralık'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı. Beklenti yüzde 5,4 yönündeydi.
Aylık bazda ise gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi yüzde 0,6 arttı. Ekonomistler bu veri için yüzde 0,5'lik artış bekliyorlardı.
ALMANYA'DA ENFLASYON SON 50 YILIN REKORUNU KIRILDI
ABD'de 31 yılın, Avro Bölgesi'nde ise son 25 yılın zirvesine çıkan yüksek enflasyon Alman ekonomisini de derinden sarsıyor. Gıda ürünlerinden akaryakıta kadar birçok temel ihtiyaç ürününe peş peşe zamların yapıldığı ülkede enflasyon artışı ise son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, ülkede ortaya çıkan rekor enflasyonda KDV indirimlerinin sona ermesi, tedarik dar boğazları, ham madde ve enerji fiyatlarının artmasının etkili olduğunu belirtiyor.
Koronavirüs salgının ardından çok sayıda ülke yüksek enflasyon ile boğuşuyor. Bu ülkelerden biri ise Avrupa'nın en güçlü ekonomilerinden biri olan Almanya.
Aralık ayında enflasyonun yaklaşık son 30 yılın zirvesini gördüğü ülkede toptan fiyat enflasyonu yüzde 16,10'luk artış ile son 50 yıllık dönemin rekorunu kırdı.
Uzmanlar toptan fiyat enflasyonunda yaşanan artışı 1974'ten bu yana görülmemiş seviye olarak yorumluyor.
GIDADAN AKARYAKITA PEŞ PEŞE ZAM HABERLERİ GELİYOR
Almanya'da enflasyon artışının rekor seviyelere ulaşması ile gıda, ulaşım, akaryakıt, gaz, elektrik ve kiralara yapılan zam haberleri peş peşe gelmeye başladı.
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) son verilerine göre, benzinin fiyatı geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 41,2 oranında artarken, LPG yüzde 46, dizel ise yüzde 48,5 artış gösterdi. Raporda, enerji ve yakıt fiyatlarındaki artışın yüzde 22,1 olduğu kaydedilirken, kalorifer yakıt fiyatının bir yıl içinde yüzde 101,1 arttığı görüldü.
Gıda ürünlerinden yumurta yüzde 14,7 artarken, patatese yüzde 35,5 oranında, koyun, keçi ve sığır etine ise yüzde 20 oranında zam yapıldı. Metal fiyatları yüzde 60,9 artarken, kereste fiyatı da yüzde 48,4 artış kaydetti.
Öte yandan Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn) tren seferlerine zam yaptığını duyururken, taşıt fiyatları yüzde 6,4 seviyesinde yükseldi.
FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKTI
Almanya'nın Köln kentinde işçi olarak çalışan Zafer Akdemir, "Enerji fiyatları aşırı derecede pahalandı. Şu ana kadar gaza 100 Euro ödüyorsak bu, gelecek yıldan itibaren iki katına çıkmış durumda. Aynı zamanda bu, benzin fiyatlarına da yansıyor. Orada da son 1 yıl içinde aşırı düzeyde bir patlama oldu" dedi. Fiyat artışlarını market alışverişlerinde hissettiklerini dile getiren Akdemir, "Alışverişte yüzde 20, yüzde 30 gibi bir pahalılık görünüyor diyebilirim. Ev kiraları da son 1-2 yıl içinde aşırı düzeyde artmış bulunuyor" ifadelerini kullandı.
60 M2 DAİRENİN KİRASI 900 EURO'YA ÇIKTI
Fiyat artışlarının kendilerini olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Ömer Salman, "Hayat pahalılığı kesinlikle var. Şiddetli bir şekilde var yok diyemeyiz. Özellikle benzin fiyatları geçen seneye oranla çok daha farklı bir noktaya vardı ve daha da yükseleceğini söylüyorlar" dedi. Mutfak masraflarının da arttığını belirten Salman, "Eskiden 50 Euro ile çok sayıda torbayla çıkıyordun, şimdi o kadar torbayla çıkamıyorsun oradan fark ediliyor. Her ürünün fiyatını kontrol edemiyoruz ama sonuçta miktara baktığımız zaman zamlanma var" diye konuştu.
Salman, "Kızımı evlendirdim onun için ev baktık. 60 metrekare daireye 800-900 Euro kira isteyenler var. Köln'ün standart yerlerinden bahsediyoruz, aşırı zengin yerleri de değil yani. Hayat şartları eskisi gibi değil çok zorluyor artık" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sadakatsiz ne zaman başlayacak? 2022 Sadakatsiz 46. yeni bölüm bugün var mı, neden yok? Fragman çıktı mı?
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? 12 Ocak Kuruluş Osman var mı yok mu? (ATV yayın akışı)
- Memurlar dikkat! 2022 Ocak zammı memur ve memur emekli maaşı ne zaman yatacak? Maaş farkları...
- Görenler gözlerine inanamıyor! Ayrılık iddiası fitili ateşledi! Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, diziden ayrıldı mı?
- Okullar erken kapanır mı? Bakan açıkladı! 15 tatil (sömestr) uzatılacak mı?
- Survivor Nisa neden yok? Nisa Bölükbaşı Survivor 2022'den neden diskalifiye oldu? Yerine kim yarışacak?
- Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? 12 Ocak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?
- İsmail Kartal kimdir, kaç yaşındadır? İsmail Kartal hangi takımları çalıştırdı, puan ortalaması kaç?
- AGİ var mı, yok mu? 2022 asgari ücrette AGİ kalktı mı? Asgari Geçim İndirimi kimlere verilecek?
- İlave tediye ne zaman ödenecek? İlave tediye ödeme tarihleri 2022! İlave tediye ne zaman yatar?
- AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF final sınavı sonuçları nereden öğrenilecek? SON DAKİKA HABERLER
- Temmuz ayında asgari ücrete zam detayı! Asgari ücrete 6 ayda bir zam olacak mı? Asgari ücrete yeni zam gelecek mi?