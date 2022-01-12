İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan A Haber özel yayınında gündeme ilişkin son dakika açıklamaları
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber ekranlarının sevilen programı "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulunuyor. İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarında öne çıkan başlıklar...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber ekranlarında katıldığı "Sebep Sonuç" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR
Irak ve Suriye'nin devlet düzeni DEAŞ ve PKK tarafından yok edildi.
Elimizde maske gibi şeylerle dünyadaki çoğu ülkeye koronavirüs döneminde destek olmaya çalıştık.
Türkiye pandemi sürecini en az hasarla atlatıyor.
Türkiye'ye içeriden gelen saldırıları biz kontrol edebiliriz. Ama dışarıdan gelen saldırılar kimi zaman bu ülkede kontrol edilemedi.
21. yüzyıl Türkiye için atılım dönemi oldu.
Ayrıntılar geliyor...
bAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARININ TAMAMI
"Irak ve Suriye, dünyada iki terör örgütünün devlet otoritesini yok ettiği ülkeler. Bunlar DEAŞ ve PYD/PKK. Dünya bunun maliyetini ve bedelini ödüyor.
Romanya İçişleri Bakanı ile görüşürken, 'Bizde hiç terör olayı olmuyor' dedi. Keşke biz de öyle diyebilsek. Bizim hemen güneyimizde Suriye'de bri terör koridoru oluşturulmaya çalışılıyor. Eğitim ve strateji açısından desteklenen, çok önemli mühimmatlarla beraber desteklenen bir terör örgütü var.
Biz bu konuda septik değiliz. Her meseleyi teröre yoran bir anlayışımız yok.
Kendilerini koruyamayan ülkeler 21. yüzyılda büyük bir yalnızlık içerisindeler.
GÖÇMEN SORUNU
Avrupa rahat, ABD'de rahat. Onlar bir tek şey istiyor. Türkiye; İran, Irak, Suriye sınırlarını korusun, bize göçmen gelmesin. Biz göçmen sorununu bir terörden kaynaklanan insanların yer değiştirme sorunu olarak görmeyelim, ekonomi, adalet sorunu olarak görmeyelim. Kendi üretimlerini, ekonomileri yükseltmek, diğer ülkelerin ekonomilerini aşağıya çekmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Sömürü düzeninin bir başka versiyonunu ortaya koymaya çalışıyorlar.
Türkiye pandemi sürecini en az hasarla atlatıyor.
Ayrıntılar geliyor...
BAKAN SOYLU'DAN YAYIN PAYLAŞIMI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bugün saat 21.00'de, A Haber ekranlarında, Melih Altınok ile Sebep Sonuç Programı'nın konuğu olacağım. Ekran başında buluşmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 13 Ocak okullar tatil mi? Perşembe (yarın) okullarda kar tatili var mı? Hangi illerde okullar tatil? SON DAKİKA HABERLER
- Sadakatsiz ne zaman başlayacak? 2022 Sadakatsiz 46. yeni bölüm bugün var mı, neden yok? Fragman çıktı mı?
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? 12 Ocak Kuruluş Osman var mı yok mu? (ATV yayın akışı)
- Memurlar dikkat! 2022 Ocak zammı memur ve memur emekli maaşı ne zaman yatacak? Maaş farkları...
- Görenler gözlerine inanamıyor! Ayrılık iddiası fitili ateşledi! Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, diziden ayrıldı mı?
- Okullar erken kapanır mı? Bakan açıkladı! 15 tatil (sömestr) uzatılacak mı?
- Survivor Nisa neden yok? Nisa Bölükbaşı Survivor 2022'den neden diskalifiye oldu? Yerine kim yarışacak?
- Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? 12 Ocak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?
- İsmail Kartal kimdir, kaç yaşındadır? İsmail Kartal hangi takımları çalıştırdı, puan ortalaması kaç?
- AGİ var mı, yok mu? 2022 asgari ücrette AGİ kalktı mı? Asgari Geçim İndirimi kimlere verilecek?
- İlave tediye ne zaman ödenecek? İlave tediye ödeme tarihleri 2022! İlave tediye ne zaman yatar?
- AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF final sınavı sonuçları nereden öğrenilecek? SON DAKİKA HABERLER