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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan A Haber özel yayınında gündeme ilişkin son dakika açıklamaları

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2022 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan A Haber özel yayınında gündeme ilişkin son dakika açıklamaları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber ekranlarının sevilen programı "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulunuyor. İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarında öne çıkan başlıklar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber ekranlarında katıldığı "Sebep Sonuç" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

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BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Irak ve Suriye'nin devlet düzeni DEAŞ ve PKK tarafından yok edildi.

Elimizde maske gibi şeylerle dünyadaki çoğu ülkeye koronavirüs döneminde destek olmaya çalıştık.

Türkiye pandemi sürecini en az hasarla atlatıyor.

Türkiye'ye içeriden gelen saldırıları biz kontrol edebiliriz. Ama dışarıdan gelen saldırılar kimi zaman bu ülkede kontrol edilemedi.

21. yüzyıl Türkiye için atılım dönemi oldu.

Ayrıntılar geliyor...

bAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

"Irak ve Suriye, dünyada iki terör örgütünün devlet otoritesini yok ettiği ülkeler. Bunlar DEAŞ ve PYD/PKK. Dünya bunun maliyetini ve bedelini ödüyor.

Romanya İçişleri Bakanı ile görüşürken, 'Bizde hiç terör olayı olmuyor' dedi. Keşke biz de öyle diyebilsek. Bizim hemen güneyimizde Suriye'de bri terör koridoru oluşturulmaya çalışılıyor. Eğitim ve strateji açısından desteklenen, çok önemli mühimmatlarla beraber desteklenen bir terör örgütü var.

Biz bu konuda septik değiliz. Her meseleyi teröre yoran bir anlayışımız yok.

Kendilerini koruyamayan ülkeler 21. yüzyılda büyük bir yalnızlık içerisindeler.

GÖÇMEN SORUNU

Avrupa rahat, ABD'de rahat. Onlar bir tek şey istiyor. Türkiye; İran, Irak, Suriye sınırlarını korusun, bize göçmen gelmesin. Biz göçmen sorununu bir terörden kaynaklanan insanların yer değiştirme sorunu olarak görmeyelim, ekonomi, adalet sorunu olarak görmeyelim. Kendi üretimlerini, ekonomileri yükseltmek, diğer ülkelerin ekonomilerini aşağıya çekmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Sömürü düzeninin bir başka versiyonunu ortaya koymaya çalışıyorlar.

Türkiye pandemi sürecini en az hasarla atlatıyor.

Ayrıntılar geliyor...

BAKAN SOYLU'DAN YAYIN PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bugün saat 21.00'de, A Haber ekranlarında, Melih Altınok ile Sebep Sonuç Programı'nın konuğu olacağım. Ekran başında buluşmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

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