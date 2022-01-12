Tarladan markete fiyat uçurumu! Raftaki fiyatlar niye düşmüyor? Canlı yayında anlattı: Alan bunlar, taşıyan bunlar, depolayan bunlar...
Son dakika haberi... Tarlada ucuz olan sebze-meyve markette neden pahalı? Fiyatlar düşecek mi? TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Raftaki fiyatlar niye düşmüyor? Gıda fiyatları nasıl düşecek? Yumurta, süt ve et fiyatları nasıl düşürülecek? Tarlada ucuz olan sebze-meyve markette neden pahalı? Fiyatlar düşecek mi? KDV indirimi temel gıda fiyatlarına nasıl yansıyacak?
TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
TARLADAKİ İNSANIN ÜRÜNÜNE GÖZ DİKTİLER
Özellikle son yıllarda tüketimin büyük bir boyutunu elinde tutan bu market zinciri dediğimiz her birinin 10 bin mağazası olan beyefendiler aynı zamanda tüketici kısmından kazandıklarını kendileri açısından yeterli bulmadılar. Bu sefer ta tarladaki insanın elindeki ürünü almaya kadar yöneldiler.
BÜYÜK MARKETLERİN PİYASADAKİ ADAMLARI
Vatandaşın 50 kuruşa alıp 4.5 liraya piyasaya sürüyorlar dedikleri adamları şu anda ne yazık ki büyük bir kısmı biz komisyoncu olarak görüyoruz ama bu büyük marketlerinin piyasadaki adamları. Bunlar geliyorlar senin şu tarlana şu kadar para veririm diyorlar kabul etmediğiniz taktirde orada çalışan insanları da kendileri bağladıkları için sizin ürününüzü toplama şansınızı da elinden alıyorlar.
ÜRETİCİYİ ÖLDÜRÜYORLAR
Bir müddet sonra mecburen bunların istediği fiyatta ürününüzü satmak zorunda kalıyorsunuz. Bu boyutuyla üreticiyi tamamen öldürmüş ve kendilerine bağlamış oluyorlar. Alan bunlar, taşıyan bunlar, depolayan bunlar paketleyen bunlar ve pazarlayan da bunlar. Dolayısıyla hiçbir aradaki bir yere başka birisini sokmuyorlar.
PİYASAYI BUNLAR OLUŞTURUYOR
Hallerdeki komisyoncuların bile birçoğu şu anda bunlar adına alım yapar ve piyasayı da onlar belirler. Yüklü alımlar yaptıkları için çok küçük çapta kendi namına alım yapan komisyoncular pazardaki diğer esnaf bunlarla başa çıkamaz çünkü malın çoğunu topluca tarladan direk üreticiden aldıkları için piyasayı bunlar oluşturur.
ÇÖZÜMÜ NE?
Bizim bu yılda hallere gelmesi muhtemel yaklaşık 60 milyon ton sebze meyve, hayvansal ürünlerin hallerin fiziki şartlarını çok iyileştirip teknolojiden yararlanıp bunları izleyebilecek hale getirebilirsek biz anca bunları layıkıyla denetleme imkanına kavuşmuş olacağız. Yoksa her şeyin bunların yazdığı faturayı bunların kestiği irsaliyeyi bunların kestiği bir ortamda ne yazık ki devlet ne kadar iyi niyetli olursa olsun birçok yerde zafiyet söz konusu oluyor ve takip edemiyorsunuz.
CİDDİ ÇALIŞMALAR VAR
Devlet piyasa şartlarında rekabet ortamında fiyatların oluşabilmesine zemin oluşturmak için şu anda birçoğu küçük ufak tefek halledebilecek ama birçok yerde fiziki şartların oluşturulmasına ihtiyaç olan halleri yeniden bir ele alınması lazım. Bununla alakalı ciddi çalışmalar var.
Türkiye'de bu sürece davranışlarıyla eylemleriyle işlemleriyle olumsuz katkı verenler var.
MALİYETLERDE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR
Ürün girdi maliyetlerinde önümüzdeki süreçte düşüş olacağını bekliyoruz.
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