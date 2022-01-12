Tarladan markete fiyat uçurumu! Raftaki fiyatlar niye düşmüyor? Canlı yayında anlattı: Alan bunlar, taşıyan bunlar, depolayan bunlar...

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

TARLADAKİ İNSANIN ÜRÜNÜNE GÖZ DİKTİLER

Özellikle son yıllarda tüketimin büyük bir boyutunu elinde tutan bu market zinciri dediğimiz her birinin 10 bin mağazası olan beyefendiler aynı zamanda tüketici kısmından kazandıklarını kendileri açısından yeterli bulmadılar. Bu sefer ta tarladaki insanın elindeki ürünü almaya kadar yöneldiler.

BÜYÜK MARKETLERİN PİYASADAKİ ADAMLARI

Vatandaşın 50 kuruşa alıp 4.5 liraya piyasaya sürüyorlar dedikleri adamları şu anda ne yazık ki büyük bir kısmı biz komisyoncu olarak görüyoruz ama bu büyük marketlerinin piyasadaki adamları. Bunlar geliyorlar senin şu tarlana şu kadar para veririm diyorlar kabul etmediğiniz taktirde orada çalışan insanları da kendileri bağladıkları için sizin ürününüzü toplama şansınızı da elinden alıyorlar.