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Mersin’de çiftçiye bedava elektrik vaadini CHP reddetti: Bütçede buna yer yok

A Haber
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Giriş: 11.01.2022 12:59
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'çiftçilere bedava elektrik' vaadi, Mersin'de karşılık bulmadı. Peki CHP'li belediye Kılıçdaroğlu'nun sözünü neden havada bıraktı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan AK Parti Meclis Üyesi Zafer Şahin Özturan değerlendirdi.
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