Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'e özel son dakika açıklamaları! 2022'de hangi projeler yapılacak?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber ekranlarında yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" adlı programda gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulunuyor. Peki 2022'de yapılacak yeni projeler ve açıklanacak gelişmeler hangileri? İçerideki ve dışarıdaki atılım hamleleri neler? İşte detaylar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber ekranlarında yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" adlı programda gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulunuyor.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NUN AÇIKLAMASINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR
Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk iftiralarına karşı en üst perdeden cevap verdik.
Kılıçdaroğlu yargıda hesap verecek. Uydurma bir kağıt üzerinden böyle iftira atıldığında tabi ki en üst perdeden yanıt vereceğiz. O uydurma belgeyi onun eline kim verdiyse araştırılması gerekiyor. İddiaların altı tamamen boş.
Vatanımıza, milletimize hizmetimizi artıracak eleştirilerin başımızın üstünde yeri var ama bunlar yatırım karşıtı.
Bakanlık olarak İstanbul'da 103 kilometre metro yapıyoruz.
Metrolara neden U harfi koyduk? Bir tarafta emek hırsızlığı yapanlar var bir tarafta harıl harıl çalışanlar var.
İstanbul'da yılın 6. ayından itibaren üst üste metro projelerini açacağız.
Sabiha Gökçen metro hattı haziran ayında tamamlanacak.
İBB hangi akılla metro inşaatına hafriyat dökülüyor? Bunun bir izahı yok.
Ayrıntılar geliyor...
KILIÇDAROĞLU YARGIDA HESAP VERECEK
Bizim bir hayat felsefemiz var. Orada ailemize, milletimize bir sorumluluğumuz var. Helali haramı hayatımızda yaşarız. Yaşam mücadelemiz de onun için. O yüzden böyle bir iftira karşısında en üst perdeden cevap vermemiz gerekiyordu. Biz de onun karşılığını verdik. Böyle altı boş alan uydurma kağıt üzerinden, devletin bakanına, bu memleket için hayırlı bir evlat olma felsefesinden başka bir felsefesi olmayan bir kişinin, böyle bir iftira attığınız da tabi ki en üst perdeden cevap vereceğiz. Sonuçta bu iş mahkemelik olmuştur. Yargıya hesabını vereceklerdir. Elindeki uydurma kağıdı eline kim verdiyse onu da araştırması gerekir. Çünkü parti içi bir çekişme de olabilir aslında.
PROGRAMA YÖNELİK AÇIKLAMA
Bakan Karaismailoğlu programa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Karaismailoğlu, "Bu akşam A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç Programında Ulaştırma ve Haberleşmeyi konuşacağız." ifadelerini kullandı.
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