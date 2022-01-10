Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan A Haber’e özel son dakika açıklamaları! 2022’de hangi projeler yapılacak?

KILIÇDAROĞLU YARGIDA HESAP VERECEK

Bizim bir hayat felsefemiz var. Orada ailemize, milletimize bir sorumluluğumuz var. Helali haramı hayatımızda yaşarız. Yaşam mücadelemiz de onun için. O yüzden böyle bir iftira karşısında en üst perdeden cevap vermemiz gerekiyordu. Biz de onun karşılığını verdik. Böyle altı boş alan uydurma kağıt üzerinden, devletin bakanına, bu memleket için hayırlı bir evlat olma felsefesinden başka bir felsefesi olmayan bir kişinin, böyle bir iftira attığınız da tabi ki en üst perdeden cevap vereceğiz. Sonuçta bu iş mahkemelik olmuştur. Yargıya hesabını vereceklerdir. Elindeki uydurma kağıdı eline kim verdiyse onu da araştırması gerekir. Çünkü parti içi bir çekişme de olabilir aslında.

PROGRAMA YÖNELİK AÇIKLAMA

Bakan Karaismailoğlu programa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Karaismailoğlu, "Bu akşam A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç Programında Ulaştırma ve Haberleşmeyi konuşacağız." ifadelerini kullandı.