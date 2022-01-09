18 yaşındaki genç vatandaştan muhalefete ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri: Argümansız eleştiri saygınlık getirmiyor

"BU ÜLKEDE HAKARET İSTEMİYORUZ"

Bu ülkede cumhurbaşkanımız dışında hiçbir muhalif siyasi lider halkın karşısına çıkıp da onlarla konuşamadı. Hesabını veremeyeceği bir şey duyduğunda küfür etmekte buldu çareyi. Şehit ailesine küfür edildi. Üstelik o milletvekiline hiçbir yaptırım uygulanmadı. Kılıçdaroğlu el hareketi yaptı. Böyle bir şey olamaz. Bu ülkede hakaret istemiyoruz.