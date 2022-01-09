HaberlerGaleri18 yaşındaki genç vatandaştan muhalefete ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: Argümansız eleştiri saygınlık getirmiyor
18 yaşındaki genç vatandaştan muhalefete ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: Argümansız eleştiri saygınlık getirmiyor
A Haber vatandaşa mikrofon tutmaya ve sokağın nabzını ekranlara taşımaya devam ediyor. A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, vatandaşlara mikrofon uzatarak gündemdeki konuları sordu. 18 yaşındaki bir gencin gündemle ilgili ifadeleri ise dikkat çekti. Muhalefete ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulundu. İşte o çarpıcı yorumlar...