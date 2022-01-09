09 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 18 yaşındaki genç vatandaştan muhalefete ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: Argümansız eleştiri saygınlık getirmiyor

18 yaşındaki genç vatandaştan muhalefete ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: Argümansız eleştiri saygınlık getirmiyor

A Haber vatandaşa mikrofon tutmaya ve sokağın nabzını ekranlara taşımaya devam ediyor. A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, vatandaşlara mikrofon uzatarak gündemdeki konuları sordu. 18 yaşındaki bir gencin gündemle ilgili ifadeleri ise dikkat çekti. Muhalefete ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulundu. İşte o çarpıcı yorumlar...

A Haber
Giriş Tarihi: 09.01.2022 16:39 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 17:03
  • 1
  • 21
18 yaşındaki genç vatandaştan muhalefete ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri: Argümansız eleştiri saygınlık getirmiyor

A Haber sokağa çıktı halka mikrofon uzatıp sordu. 18 yaşındaki gencin sözleri dikkat çekti. Türkiye gündemi ile ilgili açıklamalarda bulunan genç şu ifadeleri kullandı;

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
18 yaşındaki genç vatandaştan muhalefete ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri: Argümansız eleştiri saygınlık getirmiyor

"BU ÜLKEDE HAKARET İSTEMİYORUZ"

Bu ülkede cumhurbaşkanımız dışında hiçbir muhalif siyasi lider halkın karşısına çıkıp da onlarla konuşamadı. Hesabını veremeyeceği bir şey duyduğunda küfür etmekte buldu çareyi. Şehit ailesine küfür edildi. Üstelik o milletvekiline hiçbir yaptırım uygulanmadı. Kılıçdaroğlu el hareketi yaptı. Böyle bir şey olamaz. Bu ülkede hakaret istemiyoruz.

  • 3
  • 21
18 yaşındaki genç vatandaştan muhalefete ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri: Argümansız eleştiri saygınlık getirmiyor

"ADAYINIZ DAHİ YOK"

Argümansız eleştiri saygınlık getirmiyor aksine gülünç bir duruma düşürüyor. Sizin bir adayınız dahi yok. Kendi içinizde çatışıyorsunuz. Dertlerinin ülkeyi yönetmek ülkemiz için bir şey yapmak olmadığını anlıyoruz.

  • 4
  • 21
18 yaşındaki genç vatandaştan muhalefete ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri: Argümansız eleştiri saygınlık getirmiyor

BU ALGILARLA NEREYE GİDİYORUZ?

İstanbul'da yaşıyorum doğma büyüme İstanbulluyum. İlk önce Gezi olayları arkasından 15 Temmuz onun arkasından dolar nereye gidiyoruz biz? Bu algılarla nereye kadar gidiyoruz?

  • 5
  • 21
18 yaşındaki genç vatandaştan muhalefete ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri: Argümansız eleştiri saygınlık getirmiyor

"ALGILARDAN DOLAYI MİLLET ARABASINI EVİNİ SATTI"

Cumhurbaşkanım orada cayır cayır televizyonlardan bağırıyor yastık altındaki dolarlarınızı bile getirin bize ne olursunuz Türk parasını düşmesin diye millet arabalarını evlerini satıp dolara yatırıyor bu algılardan dolayı. Ondan sonra stokçusu, fırsatçısı orta yere dökülüyor.