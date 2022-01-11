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HDP’nin PKK bağı ne durumda? Muhalefet siyasi fırsatçılık peşinde mi? Hemen seçim sloganının amacı ne?

A Haber
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Giriş: 11.01.2022 09:09
Güncelleme:11.01.2022 09:45
Terörist sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li Semra Güzel hakkında fezleke düzenlendi. Tüm dünyada yaşanan ekonomik sorunlara karşı Türkiye gereken adımları atıyor ve sorunların çözümü için çalışıyor. Öte yandan ise sorunlar sadece Türkiye’de varmış gibi fırsatçılık yapan muhalefet partileri ‘hemen seçim’ diyerek propaganda yapıyor. A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Uşak Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İsmail Güneş değerlendirdi.
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