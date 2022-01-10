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Son dakika: HDP'li vekillerin dokunulmazlık fezlekesi TBMM'de

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Giriş Tarihi: 10.01.2022 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022
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Son dakika: HDP’li vekillerin dokunulmazlık fezlekesi TBMM’de

SON DAKİKA: 10 yeni dokunulmazlık fezlekesi TBMM'ye ulaştı. Dosyalardan 8'inin HDP'li vekillere ait olduğu bildirildi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırladığı fezlekeyi, Adalet Bakanlığına gönderdi.

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