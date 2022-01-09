SON DAKİKA! KDV’yi düşürmek için kollar sıvandı! Yeni modelin detayları ortaya çıktı
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uygulamaya başlattığı, yeni ekonomi politikaları kapsamında KDV ile ilgili de devrim niteliğinde adımlar atılıyor. Yapılacak düzenleme etiket fiyatlarını da düşürürken vatandaşların da cebine katkı sağlayacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti KDV'de köklü değişiklikler yapacak bir yasa teklifi üzerinde çalışmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati hazırlıklarını "Gerçekten çok ses getirecek, KDV'nin sadeleştirilmesi piyasadaki başta üreticileri tüketicilerin başta olmak üzere herkesin ittifak edebileceği yalın bir sistem getireceğiz. Katma değer vergisinin (KDV) sadeleştirilmesi hayalini gerçekleştiriyoruz. Mali müşavirlerimiz yoruluyordu. Özellikle de KDV iadelerini hızlandırıyoruz" sözleri ile açıklamıştı.
İŞTE O ÇALIŞMA
Bakan Nebati'nin üzerinde çalıştıklarını söylediği modelin detayları ortaya çıkmaya başladı. Alternatifli hazırlanan teklife Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda son şekli verilerek TBMM'ye sunulacak. Teklifte öne çıkan düzenlemeler şöyle:
SİSTEM SADELEŞECEK
Halen Türkiye'de 1,8 ve 18 olmak üzere 3 farklı KDV oranı uygulanıyor. Sistem başkan sona sadeleştirilip kafa karışıklıkları da giderilecek.
YÜZDE 18 DÜŞECEK
Yapılan çalışma kapsamında yeni getirilecek sisteme ilişkin birkaç alternatif bulunuyor. Ya bunlardan biri tercih edilecek ya da bir kaçının içinde yer aldığı yeni bir çatı oluşturulacak. Bu kapsamda öncelikle olarak üzerinde durulan konu yüzde 18'lik KDV oranının düşürülmesi yönünde. Hangi rakama inerse nasıl bir sonuç çıkacağına ilişkin hesaplamalar yapılıyor.
KDV İÇİN TEK RAKAM
Farklı KDV rakamlarının uygulanması sorunlara neden oluyor. Bunun ortadan kaldırılması için tek bir KDV oranını uygulamasına geçilmesi de üzerinde de çalışılıyor. Bu kapsamda toptan mal ve hizmet tesliminde tek oran KDV, perakende mal ve hizmet tesliminde de yine tek oran KDV uygulanacak.
GIDA, SAĞLIK, EĞİTİM
KDV'de yapılacak düzenlemenin özellikle gıda gibi vatandaşın temel ihtiyaç kalemlerinde indirim sağlayarak hayatlarını kolaylaştırılması isteniyor. Gıda, eğitim, sağlık gibi alanlarda tek ve düşük bir KDV oranı uygulanması gündemde.
SIFIR KDV
Çeşitli kesimler gıdada tek bir KDV oranı uygulanıp yüzde 1'e çekilmesi ya da tamamen kaldırılması yönündeki taleplerini dile getiriyor. Sıfır KDV'nin maliyetlerine ilişkin de hesaplamalar yapılıyor. Bazı ürünlerde KDV'nin tamamen kaldırılması da bekleniyor.
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