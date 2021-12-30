Döviz kuru neden yükseldi? Dolar neden tekrar yükselişe geçti? Gıda fiyatlarında düşüş için tarih verdi!
A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı. Prof. Dr. Göksel Aşan son günlerde döviz kurunda yaşanan artışa ve 20 Aralık gecesi yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aşan, yabancıların hamlelerinin Türkiye içinde davranış bozukluğuna neden olduğunu ifade ederken, dövizde son günlerde yaşanan artışın nedenini de açıkladı. Aşan ayrıca gıda fiyatlarında düşüşün başlayacağı ayı da canlı yayında duyurdu. İşte A Haber'e özel açıklamalarının detayları...
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı. Prof. Dr. Göksel Aşan A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk oldu.
YABANCILARIN HAMLELERİYLE İÇERİDEKİ DAVRANIŞLAR DA BOZULUYOR
Yabancılar genellikle şunu yapıyorlar bir şekilde yaptıkları hamlelerle içerdeki stabil durumu bozuyorlar. Belki de para kazanmak için yapıyorlar. Bununla birlikte içeride davranışlar bozuluyor.
DÖVİZ HAREKETLERİ HANGİ YÖNDE OLMUŞTU?
İçerideki döviz sahipleri bazen yabancıların tersine tepki veriyorlar. Bundan önceki Merkez Bankası'ndaki görev değişiminde de yabancılar içeriden dolar alıp çıkıyorlardı.
BU KADAR HIZLI ETKİ BEKLENİYOR MUYDU?
Bu sefer içerideki bireysel davranışlarda bir bozulma oldu. Bu kadar hızlı bir etki bekliyor muyduk? Davranışlarda bu kadar bir bozulma beklemiyordum.
İNSANLARI SÖYLEMLER DE ETKİLEDİ
Kimse ben bir yola çıktım ama kur yüzde 50 değer kaybetti diye yola çıkmaz. Burada bir çok etki var. Sosyal medya etkisi var. Bakan Bey de dikkat çekti muhalefetin de kara propagandası var. Türkiye yanıyor Türkiye bitiyor diye söylentiler var. İnsanlar da bunlardan etkileniyor.
DÖVİZDEKİ ARTIŞIN NEDENİ NE?
Bu sefer de yabancıların başlattığı kur hareketiyle içeridekiler de döviz talebini artırdı. Dövizdeki çıkışın nedeni de bu oldu.
OCAK AYI BOYUNCA FİYATLAR DÜŞECEK
Benim iddiam şu, ocak ayı boyunca çok büyük miktardaki malın fiyatlarının düşeceğini düşünüyorum. Çok az sayıda malın fiyatında artış olabilir. Bazı ürünlerde yüzde 40 indirim olabilir.
Elektronik ve otomobilde çok akıl dışı yükselişler vardı bunlarda da bir düşüş oldu.
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