Döviz kuru neden yükseldi? Dolar neden tekrar yükselişe geçti? Gıda fiyatlarında düşüş için tarih verdi!

İNSANLARI SÖYLEMLER DE ETKİLEDİ

Kimse ben bir yola çıktım ama kur yüzde 50 değer kaybetti diye yola çıkmaz. Burada bir çok etki var. Sosyal medya etkisi var. Bakan Bey de dikkat çekti muhalefetin de kara propagandası var. Türkiye yanıyor Türkiye bitiyor diye söylentiler var. İnsanlar da bunlardan etkileniyor.