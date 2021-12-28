Çok sayıda üründe yüzde 40’a varan indirim! Dövizdeki düşüş sonrası zincir marketlerden peş peşe son dakika açıklamaları! Hangi gıdalar ucuzladı?

"İndirimlerde anahtar konumunda olan üreticilerin, kurlar düşüp stabil oldukça öngörüsü netleşecektir. Bu da perakendecilerin fiyatlarına indirimler olarak yansıyacaktır" diyen Migros, "Üreticilerin yaptığı indirimlerin yanında ambalaj girdisi gibi maliyetlerde kontrol altına alınabilirse indirimler daha da etkinleşecektir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "Migros'ta üretici ve tedarikçinin indirim yapması ile birlikte, tüketicinin alım gücü ve aile bütçesini bir an önce ferahlatmak için un, yağ, şeker gibi temel ürün ve ihtiyaçlar dahil tüm ürünlerdeki indirimler hiç bekletilmeden aynı gün içinde etiketlere yansıtılmaktadır." denildi.