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Çok sayıda üründe yüzde 40'a varan indirim! Dövizdeki düşüş sonrası zincir marketlerden peş peşe son dakika açıklamaları! Hangi gıdalar ucuzladı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2021
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Çok sayıda üründe yüzde 40’a varan indirim! Dövizdeki düşüş sonrası zincir marketlerden peş peşe son dakika açıklamaları! Hangi gıdalar ucuzladı?

Ülkemizde döviz kurunda yaşanan düşüşün ardından çok sayıda markette peş peşe indirim haberleri gelmeye başladı. Çok sayıda üründe yüzde 40'a varan indirimlerin gerçekleştiği belirtilirken, hangi marketlerde indirim yapıldığı da açıklandı. Peki hangi marketlerde ürünler indirime geldi? Dolardaki düşüş sonrası fiyatları düşen malzemeler neler? Marketlerdden son dakika indirim açıklaması...

Türkiye dövizin yaşadığı büyük düşüş sonrasında marketlerden indirim fiyatları haberleri de gelmeye başladı. Bu kapsamda çoğu büyük market indirime gittiğini duyurdu. Peki hangi marketlerde yüzde kaç indirime gidildi?

BİM'DEN YÜZDE 40 İNDİRİM AÇIKLAMASI

Birleşik Mağazalar AŞ (BİM) sitesinden yaptığı duyuruda 24 Aralık 2021 ve sonrasında 40'dan fazla üründe yüzde 8 ila yüzde 40 arasında değişen oranlarda indirim uygulandığı belirtildi. Şirket önümüzdeki dönemde fiyat ve maliyet istikrarı ortamının oluşması sonrası diğer ürünlerde de indirimlerin yapılacağını kaydetti.

CARREFOURSA'DAN YÜZDE 30'A VARAN İNDİRİM AÇIKLAMASI

CarrefourSA, reyonlardaki bazı ürünlerde yüzde 30'a varan indirimler uygulayacağını duyurdu. Bu kapsamda CarrefourSA, belirli markalardaki süt, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, domates salçası su, maden suyu, tere yağ, tost peyniri, ıslak havlu, makarna çeşitleri, çay, zeytinyağı, un, pirinç, deterjan, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ile domates, ayva, avokado ve karnabahar ürünlerinde 30'a varan indirimler uygulayacağını açıkladı.

İŞTE ŞİRKETTE YAPILAN AÇIKLAMA

Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, olarak 11 bin çalışanımızla faaliyette olan 733 marketimiz ve Carrefoursa.com e-ticaret sitemiz üzerinden sizlerin de desteğiyle her gün yüz binlerce müşterimize doğru ürünü, doğru bir hizmet ve doğru fiyat politikasıyla ulaştırıyoruz. Ülkemizi seviyoruz, müşterilerimize değer veriyoruz. Bize düşenin doğrusunu yapmak olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte tedarikçilerimize gönderdiğimiz bilgilendirme yazısında döviz kurundaki düşüşe dikkat çekerek kendilerinden tedarik fiyatlarını 20 Kasım 2021 tarihi öncesindeki kur seviyesine göre güncellemelerini talep ettik. Biz de bu indirimi derhal reyon fiyatlarımıza yansıtmayı taahhüt ediyoruz. Tedarikçilerden aldığımız dönüşler ile fiyat indirimlerimiz artarak devam edecektir. Müşterimize doğru ürünü, doğru bir hizmet ve fiyat politikasıyla ulaştırma vizyonuyla hareket etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

ŞOK MARKET'TEN İNDİRİM AÇIKLAMASI

Şok Market'ten önceki gün yapılan açıklamada, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" denildi.

MIGROS'TA MEYVE SEBZELERDE YÜZDE 10 İNDİRİM

Migros'tan yapılan açıklamada "İndirimler hızla rafa yansımaya başladı. Üreticilerle yoğun görüşmeler yaparak indirimli fiyatları uyguluyoruz. Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandı" denildi.

"İndirimlerde anahtar konumunda olan üreticilerin, kurlar düşüp stabil oldukça öngörüsü netleşecektir. Bu da perakendecilerin fiyatlarına indirimler olarak yansıyacaktır" diyen Migros, "Üreticilerin yaptığı indirimlerin yanında ambalaj girdisi gibi maliyetlerde kontrol altına alınabilirse indirimler daha da etkinleşecektir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "Migros'ta üretici ve tedarikçinin indirim yapması ile birlikte, tüketicinin alım gücü ve aile bütçesini bir an önce ferahlatmak için un, yağ, şeker gibi temel ürün ve ihtiyaçlar dahil tüm ürünlerdeki indirimler hiç bekletilmeden aynı gün içinde etiketlere yansıtılmaktadır." denildi.

ŞOK MARKET'TEN İNDİRİM AÇIKLAMASI

Şok Market'ten önceki gün yapılan açıklamada, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" denildi.

TARIM KREDİ DE DUYURDU: YÜZDE 30 İNDİRİM

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, döviz kurundaki düşüşün ardından girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden fiyatları aşağı çektiklerini belirtmiş ve "Dün yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık" ifadelerini kullanmıştı.

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