10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü! İşte A Haber ekranının arkasındaki dev ekip

Ancak stüdyoda haber merkezinde kameranın arkasında nasıl bir dünya olduğunu haber spikeri Haktan Uysal tüm Türkiye ile paylaştı. Gazetecilik faaliyeti sadece ekran önünde olan ya da haberlere imza atanlar değil o süreçlerin tamamında yer alanlarla ilgilidir.