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10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü! İşte A Haber ekranının arkasındaki dev ekip

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 10.01.2022 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü! İşte A Haber ekranının arkasındaki dev ekip

Bugün basın emekçilerinin her sene büyük coşkuyla kutladığı “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nün 61. yılı. A Haber haber spikeri Haktan Uysal’da izleyiciyle anlık olarak doğru ve ilkeli haberlerin buluşmasını sağlayan isimleri Türkiye’ye gösterdi. İşte A Haber ekranının arkasındaki dev ekip...

Doğru ve ilkeli haberlerin Türkiye ile buluşmasına sağlayan dev bir ekip mücadele veriyor. A Haber ekranlarında anlık olarak yayına bağlanan ve sahada görev yapan muhabir ekiplerini Türkiye yakından tanıyor.

Ancak stüdyoda haber merkezinde kameranın arkasında nasıl bir dünya olduğunu haber spikeri Haktan Uysal tüm Türkiye ile paylaştı. Gazetecilik faaliyeti sadece ekran önünde olan ya da haberlere imza atanlar değil o süreçlerin tamamında yer alanlarla ilgilidir.

A Haber, dünyanın en özel ve en teknolojik haber ve medya merkezlerinden birine sahip. Kameranın arkasında ise büyük bir ekip görev alıyor. O isimlerden biri de kameran Emrah Kızılboğa. Mikrofona konuşan Kızılboğa, "Bugün bizlerin günü, tüm çalışma arkadaşlarımızın günü kutlu olsun." dedi.

Haberin beyni olan yer ise reji. Herkesin merak ettiği yer ise canlı yayında ekrana geldi. Aynı zamanda medya merkezinde yer alan stüdyolar sokağı ise tüm Türkiye ile paylaşıldı.

Ekrandaki seslerin sağlıklı şekilde vatandaşla buluşmasını sağlayan Kadir Yalçın, herkesin gazeteciler günün kutladı.

Ajans Bugün programının editörü, rejideki beyin olarak bilinen Meftun Özcan, "Bugün programı böyle kapatmak bizler için güzel oldu. Bizleri hatırladığınız için teşekkür ederiz. Burada hep birlikte çok büyük bir iş yapıyoruz." dedi.

Özcan, "Çalışan ya da çalışamayan tüm gazetecilerin günü kutlu olsun. Haberin kalbi sokak ama beyni rejide. Çok büyük bir ekip var buradan haberleri süzüp ekran yansıtmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber prodüktörü Enes Acar, "Tüm meslektaşlarımın günün kutluyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yayın yönetmeni Eda Pamukoğlu, "Ben tüm arkadaşlarımın gazeteciler günün kutluyorum. Hep beraber 4 saatlik zorlu bir yolculuğumuz oluyor. Beraber hazırlık yapıyoruz. Ama burada 24 saat süren bir iş var ve çok keyifli." şeklinde konuştu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü! 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ!
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