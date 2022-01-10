10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü! İşte A Haber ekranının arkasındaki dev ekip
Bugün basın emekçilerinin her sene büyük coşkuyla kutladığı “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nün 61. yılı. A Haber haber spikeri Haktan Uysal’da izleyiciyle anlık olarak doğru ve ilkeli haberlerin buluşmasını sağlayan isimleri Türkiye’ye gösterdi. İşte A Haber ekranının arkasındaki dev ekip...
Ancak stüdyoda haber merkezinde kameranın arkasında nasıl bir dünya olduğunu haber spikeri Haktan Uysal tüm Türkiye ile paylaştı. Gazetecilik faaliyeti sadece ekran önünde olan ya da haberlere imza atanlar değil o süreçlerin tamamında yer alanlarla ilgilidir.
A Haber, dünyanın en özel ve en teknolojik haber ve medya merkezlerinden birine sahip. Kameranın arkasında ise büyük bir ekip görev alıyor. O isimlerden biri de kameran Emrah Kızılboğa. Mikrofona konuşan Kızılboğa, "Bugün bizlerin günü, tüm çalışma arkadaşlarımızın günü kutlu olsun." dedi.
Haberin beyni olan yer ise reji. Herkesin merak ettiği yer ise canlı yayında ekrana geldi. Aynı zamanda medya merkezinde yer alan stüdyolar sokağı ise tüm Türkiye ile paylaşıldı.
Ekrandaki seslerin sağlıklı şekilde vatandaşla buluşmasını sağlayan Kadir Yalçın, herkesin gazeteciler günün kutladı.
Ajans Bugün programının editörü, rejideki beyin olarak bilinen Meftun Özcan, "Bugün programı böyle kapatmak bizler için güzel oldu. Bizleri hatırladığınız için teşekkür ederiz. Burada hep birlikte çok büyük bir iş yapıyoruz." dedi.
Özcan, "Çalışan ya da çalışamayan tüm gazetecilerin günü kutlu olsun. Haberin kalbi sokak ama beyni rejide. Çok büyük bir ekip var buradan haberleri süzüp ekran yansıtmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber prodüktörü Enes Acar, "Tüm meslektaşlarımın günün kutluyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Yayın yönetmeni Eda Pamukoğlu, "Ben tüm arkadaşlarımın gazeteciler günün kutluyorum. Hep beraber 4 saatlik zorlu bir yolculuğumuz oluyor. Beraber hazırlık yapıyoruz. Ama burada 24 saat süren bir iş var ve çok keyifli." şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Masterchef finali ne zaman? Masterchef Türkiye finali 2022 ne zaman yapılacak?
- Fatih Terim istifa mı etti? Fatih Terim ayrıldı mı? Galatasaray teknik direktörü kim oldu?
- AÖL'den son dakika açıklaması: 2. dönem sınavları online mı olacak? 2022 açık lise sınavı ne zaman yapılacak?
- Sıdıka dizisinin Samim'i canlandıran Hakan Tanfer şimdi ne yapıyor? Sıdıka'nın ağabeyi...
- Ahmet Necati Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü iş insanı Ahmet Necati Yılmaz kim?
- BİLSEM başvuru nasıl yapılır? MEB 2022 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme takvimi
- Marketlerde sigara ekmek satmak yasak mı? BİM, Carrefour, A101 marketlerde sigara satmak yasaklandı mı?
- Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
- Bekarlara AGİ olacak mı? 2022’de AGİ kalktı mı? Asgari ücretten fazla alanlar AGİ alacak mı?
- İstanbul'dan ev alacaklar dikkat! TOKİ İstanbul Başakşehir 1+1, 2+1, 3+1 konut başvuruları başladı! İşte şartlar...
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 personel alımı başvuru şartları branş dağılımı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru nasıl yapılır?
- İstanbul kar yağışı ne zaman? Meteoroloji İstanbul’a kar ne zaman gelecek? İstanbul’a kar gelir mi?