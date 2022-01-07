Kazakistan’da kaos derinleşir mi? Kazakistan’da çıkan olayların önüne neden geçilemiyor?

Sınırlar ortak olarak korunuyor ve Kazakistan'da Rusya'nın çok büyük bir uzay üssü var. Yani Kazakistan net şekilde Rusya etki alanı içerisindedir. Rusya ve Çin'in çekişme sahasıdır. Böyle bir ortamda Rusya'nın asker gönderip işgal etmesi mümkün değil benim açımdan.