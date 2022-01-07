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Kazakistan'da kaos derinleşir mi? Kazakistan'da çıkan olayların önüne neden geçilemiyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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Kazakistan’da kaos derinleşir mi? Kazakistan’da çıkan olayların önüne neden geçilemiyor?

Kazakistan'da gerilim tırmanıyor. Kazakistan'da 18 güvenlik görevlisi öldü, yüzlerce yaralı var. Peki Kazakistan'da patlak veren olayların asıl nedeni ne? Kazakistan'da iç savaş tehlikesi var mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün yorumladı.

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün açıklamaları:

"Kazakistan'da durum vehametini koruyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı sadece Almatı'da 20 bin hayduttan bahsetti diğer yerleri de hesaba katarsak işin ciddiyetini daha iyi anlatmış oluruz. Kazak istihbaratı noktasında ciddi endişeler var. Bu kadar büyük bir olayı görememek ciddi bir zafiyet olduğu ortada.

Zam protestolarıyla başlayan olaylar bir anda şiddete evrildi, yağmalar söz konusu. Devletin kendisi hedef alınıyor burada. Diplomatik anlamda Türkiye bir şeyler yapmaya çalışıyor. Askeri alanda Ruslar bir şey yapmaya çalışıyor. Kazakistan'ın çok zengin yeraltı kaynaklarına sahip olduğunu biliyoruz.

Kazakistan Rusya ile Çin arasında yer alan stratejik bir ülke. Ülkenin nüfusunun yüzde 20'si Rus kökenli. Kısa süre önce bu rakam yüzde 40'lara kadar çıkıyordu. Bu nedenle Kazakistan, Rusya'nın etki alanında olan bir ülkedir.

Sınırlar ortak olarak korunuyor ve Kazakistan'da Rusya'nın çok büyük bir uzay üssü var. Yani Kazakistan net şekilde Rusya etki alanı içerisindedir. Rusya ve Çin'in çekişme sahasıdır. Böyle bir ortamda Rusya'nın asker gönderip işgal etmesi mümkün değil benim açımdan.

Kazakistan'daki olaylar bir an evvel kontrol altına alamazsa ve yayılma eğilimi gösterecek olursa aklıma Arap Baharı geliyor. Arap Baharı Tunus'ta bir seyyar satıcının kendini yakmasıyla başlamıştı. Ve olayların nereye kadar gittiğini hep beraber gördük. Eğer olaylar kontrol altına alınmazsa komşu ülkelere de yayılma eğilimi taşıyabilir.

Kazakistan'da olayların başlangıcı olarak gösterilen nedenler aslında komşu ülkeler içinde geçerlidir. Bu olaylar bütün bölgeyi hatta bütün dünyayı etkileyecek sonuçlar yarabilecektir. Bu yüzden izlerken ve yorum yaparken çok dikkatli olmak gerekir.

Türk Birliği gönüllerde olan bir birlik ancak şu an o bölgede Rusya'nın ve Çin'in etkisiyle henüz boy ölçüşebilecek etkide olduğunu düşünemem. Bunu gösterecek veya ispatlayacak veriler yok."

Kazakistan’da kaos derinleşir mi? KAZAKİSTAN'DA KAOS DERİNLEŞİR Mİ?
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