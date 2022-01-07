Rusya 9 nakliye uçağıyla Kazakistan'da! Savunma Bakanlığından resmi açıklama
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 9 Rus askeri nakliye uçağının askerler ve hava kuvvetleriyle birlikte Almatı Havalimanı'na indiği belirtildi. Peki Kazakistan'da ne oluyor? Kazakistan'daki olayların nedeni ne? İşte detaylar...
Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamayla 9 Rus askeri nakliye uçağının askerler ve hava kuvvetleriyle birlikte Almatı Havalimanı'na indiğini duyurdu.
KAZAKİSTAN'DAKİ OLAYLAR
Kazakistan'ın batısında LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlatılan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayılmıştı.
Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ve askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombasıyla müdahale etti.
İSTİFA KABUL EDİLDİ
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.
Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Ardından olağanüstü hal kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.
Kazakistan'da, protesto gösterileri sırasında güvenlik güçlerinden 18'inin hayatını kaybettiği, 748'inin de yaralandığı açıklanmıştı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları KGAÖ ülke liderlerinden yardım istedi.
KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar doğrultusunda Kazakistan'a asker gönderildi. KGAÖ'nün barış güçleri arasında Rusya Hava İndirme Kuvvetlerinin askeri birimlerinin bulunduğu ve Kazakistan'a ulaştığı belirtilmişti.
KGAÖ, 2002'de Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kuruldu.
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