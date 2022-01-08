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Kazakistan’daki kaosun arkasında kim var? Kazakistan'daki sokak olayları ile kimler ne yapmak istiyor?

A Haber
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Giriş: 08.01.2022 13:46
Kazakistan’da doğalgaz zamlarını protesto olarak başlayan olaylar ülke genelinde sokak şiddetine dönüştü ve 50’den fazla kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Tokayev uyarı yamadan ateş açın emri verirken Rus vekil Balbek’ten bomda bir açıklama geldi. Balbek, “FETÖ okulundan çıkanlar ve DEAŞ kışkırtıyor.” dedi. Öte yandan Kazakistan'ı dış müdahaleye açık hale getiren kaosun arkasından da turuncu devrimlerin kirli organizatörü George Soros çıktı. Kaosa giden süreçte başı çeken "Uyan Kazakistan" isimli sözde STK'nın Soros Vakfı tarafından kurulduğu ve fonlandığı ortaya çıktı. Peki Kazakistan’da neler oluyor? Küresel bir operasyon mu söz konusu? Soros’un bağlantısı var mı? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Hakkı Öcal, Dr. Avukat Mehmet Sarı ve gazeteci Murat Özer değerlendirdi.
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