Fitch'ten CHP yönetimindeki 3 belediyeye "iflas" uyarısı! İstanbul, İzmir, Antalya borç batağında

Meclis'ten yetkisini almış yaklaşık olarak 1,5 milyar Euro bekleyen borcu var. Yani yakın zaman 4 milyar Euro borçla karşı karşıya kalacak İBB. Bu da Fitch'in ifade ettiği gibi bir kur riski doğuracak. İBB ciddi bir kur riski ile karşı karşıya. Bunun için bir sabitleme mekanizması gerekiyor.