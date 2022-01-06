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Fitch'ten CHP yönetimindeki 3 belediyeye "iflas" uyarısı! İstanbul, İzmir, Antalya borç batağında

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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Fitch’ten CHP yönetimindeki 3 belediyeye iflas uyarısı! İstanbul, İzmir, Antalya borç batağında

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch'ten 3 belediye için iflas uyarısı geldi. Fitch CHP’li İstanbul, İzmir ve Antalya belediyelerinin iflasın eşiğinde olduğunu duyurdu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu olan İBB AK Parti Meclis Üyesi ve İBB Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Selim Bilmen değerlendirdi.

AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Selim Bilmen'in açıklamaları:

"Yaptığınız döviz bazındaki borçlanmaları kuru sabitlemediğiniz müddetçe bir riskle karşı karşıyasınız. Yani herhangi kurla ilgili bir iniş-çıkışta ciddi anlamda borç yükünüz artabilir.

Dolayısıyla İBB başta olmak üzere diğer iki belediyenin çok ciddi anlamda döviz bazında borçlandığını anlıyoruz. İBB 2021 sonu itibariyle tahmini 2,5 milyar Euro bir borç stoğuna sahip döviz bazında. Şu anda mevcut olan borç bu.

Meclis'ten yetkisini almış yaklaşık olarak 1,5 milyar Euro bekleyen borcu var. Yani yakın zaman 4 milyar Euro borçla karşı karşıya kalacak İBB. Bu da Fitch'in ifade ettiği gibi bir kur riski doğuracak. İBB ciddi bir kur riski ile karşı karşıya. Bunun için bir sabitleme mekanizması gerekiyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim öncesinde 'Borçlanmak bu şehre yapılabilecek en büyük ihanettir' dedi. Kendisi göreve geldi ve borç yükünü AK Parti döneminden bu yana baktığınız zaman 2 katına çıkardı.

Borçlanmayı ihanet sayarken törenler yaparak borç aldılar. O zaman ki rakamla 580 milyon dolar bir borç aldılar. Hatırlanacağı üzere bir de temel atmama töreni yapmıştı.

Zaten Sayıştay raporunda da borç stoğunun aşıldığı görüldü. Biz Meclis'te borçlanma yetkisi veremiyoruz çünkü borçlanma haddi aşılmış durumda. Bu durum İBB'yi ciddi anlamda sıkıntıya sokacak."

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