CHP'li İBB yönetiminden borç alma töreni

Eminönü - Alibeyköy tramvay hattını eksik durakla hizmete açan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye yönetimi, yurt dışından aldığı 93 milyon avroluk yeni borç için de tören düzenledi. Bu duruma tepki gösteren İstanbullular ise bir an önce Eminönü durağının yapılmasını bekliyor.

Eminönü - Alibeyköy tramvay hattı, Alibeyköy durağı olmadan hizmete açıldı. Ancak Alibeyköy durağı yapılacak diye Fransız Kalkınma Bankası'ndan alınan borç için tören düzenlendi.

"3 YILI KALAN İMAMOĞLU 12 YILLIK BORÇ ALDI"

Gazeteci yazar Murat Özer, İBB yönetiminin Fransa'dan aldığı borç ile Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul tavrı arasında da çelişki olduğuna dikkat çekiyor. Özer, "İBB borcu 12 yıllığına almış, halbuki İmamoğlu'nun 3 yıl görev süresi kaldı. Ama İmamoğlu'nun partisinin genel başkanı, Kanal İstanbul projesi için bankaları tehdit edip borç vermeyin ödemeyiz diye tehdit ediyor" dedi.