CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB borç batağına saplandı! 28 yıldır böylesi görülmedi
Hizmetleriyle değil skandallarıyla gündeme gelen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mega kenti borç batağına soktu. Yönetiminin mali performansını ağır şekilde eleştiren İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, “Seçimden önce ‘İstanbul nimet nimet’ diyerek bu ‘şehrin bütçesini yüzde 50’ artıracağını söyleyenler ne yaptılar?” diye sordu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin mali performansını ağır şekilde eleştiren İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, yeni yönetimin İstanbul için hiçbir yeni kaynak üretemediğini, mevcut kaynakları da etkin ve verimli bir şekilde kullanamadığını kaydetti. "Seçimden önce 'İstanbul nimet nimet' diyerek bu 'şehrin bütçesini yüzde 50' artıracağını söyleyenler ne yaptılar?" diye sordu ve gelinen noktayı şöyle özetledi:
İHANET DEDİĞİN BORÇLANMA İÇİN TÖREN YAPTIN
"Seçimlerde borçlanmayı İstanbul'a ihanet olarak niteleyen, "İstanbul nimet nimet" diyen ve İstanbul'un bütçesini yüzde 50 artıracağını söyleyen Sayın Başkan iki yılda bu konuda ne yaptı biliyor musunuz?
İBB'yi bir kuruş borç alamayacak noktaya getirdi. İBB, 28 yıldır ilk defa borç limitlerini tamamen doldurmuş ve büyük bir borç batağına saplanmıştır. Yani yeniden Nurettin Sözen dönemine dönülmüştür. 2020 yılı sonu itibariyle İBB'nin borcu tam 43 milyar 402 milyon 795 bin 786 TL'dir.
Yani kanuni borçlanma limitini 7 milyar 142 milyon 545 bin 647 TL aşmış durumdadır. Tören yaptıkları borçlanmanın onayını biz mecliste alırken, bugün o töreni yapan CHP Grubu ve sayın başkan, o karara ret oyu vermişti. Yani ret oyu verdikleri kararın törenini yaptılar. Aslında bu tören, acziyetinizin ve kendinizi inkarın törenidir."
DENETİM RAPORUNA DA YANSIDI
İBB'nin borç batağına saplanması İBB'nin 2020 Yılı Denetim Raporu'na da yansıdı. Sabah'ta yer alan habere göre, Raporda borçlanmalar tablo halinde verildikten sonra, "Yukarıdaki tabloda açıklanan hesaplama neticesinde İBB'nin 31.12.2020 tarihi itibariyle borçlanabileceği üst limitin 35 milyar 923 milyon 231 bin 732,90 TL olduğu.
Mevcut borç stok tutarının 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 43 milyar 402 milyon 795 bin 786,34 TL gerçekleşerek bu miktarın yasal sınırların üzerinde olduğu incelenmiştir" denildi.
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