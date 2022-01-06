Tunç Soyer’den Kiraz Belediyesi’ne proje engeli! Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar: Ne pahasına olursa olsun...

"HASTALARIMIZI KAYBEDİYORUZ"

Ben babamı acı içinde kaybetmek zorunda kaldım. Burada bir kalp doktorumuz yoktu çünkü yatak sayısıyla doğru orantılı olduğu için her uzmanı burada çalıştıramıyoruz. Biz İzmir'e gidinceye kadar hastalarımızı kaybediyoruz. Buna bir çözüm bulmak zorundayız.

BURADA BİR ART NİYET VAR!

Biz bunu Aziz bey döneminde projeyi başlatmıştık. Hiçbir problem yokken yaklaşık 2 yıldır 2.5 yıldır Tunç Soyer'in durup dururken başlattığımız projelere mahkemeye gitmesini bir türlü anlam veremedik. Bizim hastaneye ihtiyacımız var. Sürekli itiraz. Akabinde mahkeme. Ben artık burada art niyet arıyorum.