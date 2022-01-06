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Tunç Soyer’den Kiraz Belediyesi’ne proje engeli! Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar: Ne pahasına olursa olsun...

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Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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Tunç Soyer’den Kiraz Belediyesi’ne proje engeli! Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar: Ne pahasına olursa olsun...

Kiraz Belediyesi'nin yapmak istediği hastaneye İzmir Büyükşehir Belediyesi neden karşı çıkıyor? Tunç Soyer Kiraz’daki projelere neden karşı? Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, canlı yayında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özçınar, "Tunç Soyer’in durup dururken başlattığımız projelere mahkemeye gitmesini bir türlü anlam veremedik." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Kiraz'daki projeleri engellemek için elinden geleni yapıyor. Soyer'in, Kiraz ilçe belediyesinin yapmak istediği hastane ve öğrenci yurdu projesini engellediği belirtiliyor. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

Kiraz Belediyesi'nin yapmak istediği hastaneye İzmir Büyükşehir Belediyesi neden karşı çıkıyor? Tunç Soyer Kiraz'daki projelere neden karşı? Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, canlı yayında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

KAPASİTEMİZ YETERSİZ

Yaklaşık 8 yıldır belediye başkanıyım. İlçem adına hizmet etmeye çalışıyorum. Her türlü çalışmaya elimden geldiğince sonuna kadar mücadelemi verdim vermeye de devam edeceğim. Engellemeler olmazsa. Görmüş olduğunuz devlet hastanemiz 30 yataklı ve 44 bin nüfusa yetersiz kalan bir hastane. Mevcut hastane personelimiz doktorlarımız herkes mükemmel bir şekilde çalışırken kapasitede yetersiz kalıyoruz. Yapabileceğimiz bütün işlemlerin hepsini en yakın Ödemiş diyoruz ama oranın kapasitesi anca yetiyor zaten. İzmir'e hastalarımızı göndermek zorunda kalıyoruz. Bizim hastalarımıza zulüm oluyor.

"HASTALARIMIZI KAYBEDİYORUZ"

Ben babamı acı içinde kaybetmek zorunda kaldım. Burada bir kalp doktorumuz yoktu çünkü yatak sayısıyla doğru orantılı olduğu için her uzmanı burada çalıştıramıyoruz. Biz İzmir'e gidinceye kadar hastalarımızı kaybediyoruz. Buna bir çözüm bulmak zorundayız.

BURADA BİR ART NİYET VAR!

Biz bunu Aziz bey döneminde projeyi başlatmıştık. Hiçbir problem yokken yaklaşık 2 yıldır 2.5 yıldır Tunç Soyer'in durup dururken başlattığımız projelere mahkemeye gitmesini bir türlü anlam veremedik. Bizim hastaneye ihtiyacımız var. Sürekli itiraz. Akabinde mahkeme. Ben artık burada art niyet arıyorum.

NE PAHASINA OLURSA OLSUN...

Ben bu hastaneyi ne pahasına olursa olsun yapacağım. Yurt yapacağız engel olunuyor. Ama çok şükür dünkü mahkeme kararıyla yurt yerimizi geri aldık. Ama süreci uzatıyoruz. Ben artık hastanemi yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın. Elimden gelen ne varsa sonuna kadar çabalamaya devam edeceğim.

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