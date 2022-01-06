06 Ocak 2022, Perşembe
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Fitch'ten CHP yönetimindeki 3 belediyeye "iflas" uyarısı! İstanbul, İzmir, Antalya borç batağında
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch'ten 3 belediye için iflas uyarısı geldi. Fitch CHP’li İstanbul, İzmir ve Antalya belediyelerinin iflasın eşiğinde olduğunu duyurdu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu olan İBB AK Parti Meclis Üyesi ve İBB Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Selim Bilmen değerlendirdi.