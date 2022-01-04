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Son dakika: Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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Son dakika: Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

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