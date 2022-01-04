Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;
Elbette sorumluluklarımız ağırdır. 2021 yılını teferruat ile yorumlamalıyız. 2022'de millet ve ülke yararına olanları temin ve takip etmek başlıca görevimizdir.
Salgın tüm dünyayı vahim şekilde etkilemektedir. Koronavirüsten ölüm sayısı dünyada 5.5 milyona dayanmıştır. Ekonomiden ticarete, diplomasiden siyasete virüsün tahribatı hakimdir. Ülkemizde vaaların artış trendinde olması üzerinde durulması gereken bir husustur. Salgın yokmuş gibi davranmak çok riskli ve tehlikelidir. Deniz kenarına ev yapan çok dalga görecektir. 2022 yılında koronavirüsün yenilmesi her insanımızın ortak mücadeleye dahil olmasına bağlıdır. Ebelerimiz, hasta bakıcılarımız, hemşirelerimiz, doktorlarımız fedakarlıkla çalışmaktadır. Onlara minnet ve şükran duyuyoruz. Maaşlarındaki iyileştirmeyi süratle gerçekleştirmemiz şarttır.
Virüs istilası insanın iradesinden daha üstün değildir. Dayanışma ve yardımlaşmanın engin mirası ile biz bu virüsün kökünü kazıyacağız. Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalık ile boğuşan vatandaşlarımıza şifa diliyorum. Önce sağlık diyoruz. Türkiye aşıya ihtiyaç duyan ülkelere yardımcı olmuştur. Milli ve manevi değerlerimize kim sataşıyorsa değil bu dünyada Mahkeme-i Kübra'da bile davacıyız.
CHP'YE KUR'AN KURSU TEPKİSİ
Ağzının dikişleri patlamış bir CHP milletvekili Kur'an kurslarına ortaçağ zihniyeti demiştir. Ya ortaçağı bilmiyor ya Kuran'ı bilmiyordur. İman nasip işidir, Allah'ın ikramıdır. İnanıp inanmamak herkesin kendi bileceği iştir ama dinimize, inancımıza laf söyletmeyiz. Kuranımıza ortaçağ diyen kemiksizlere bühtan bırakmayız. CHP'den acil özür dilemelerini bekliyoruz. Din bilmezler, diyanet tanımazlar. Cuma namazını kazaya bırakan bozuk zihniyet bu CHP zihniyetinin ta kendisidir. Allah ülkemizi de milletimizi de bunlardan korusun.
GÖÇ VE SIĞINMACI SORUNU
Mülteci ve sığınmacı sorunu 2021 yılında yaygınlaşarak devam etti. Bunun küresel dengeleri çok boyutlu etkilediği malumunuzdur. Hedef 2022'de göç probleminin çözülmesi olmalıdır. Ülkemize sığınmış suçsuz günahsız kişiler üzerinden provokasyon yapmak Türkiye düşmanları tarafından sipariş edilen örtülü bir operasyon şeklidir. Buradan herkesi uyarıyorum, partimizin sembolünü kullanarak sokaklara çıkmaya çalışanların nefesimiz ensesinde olacaktır.
RUSYA-UKRAYNA KRİZİ
Göçmen akınının yanında küresel cepheleşmeler artış kaydetmiştir. Rusya-Ukrayna gerginliğinin nereye varacağı kısa sürede anlaşılacaktır. Temennimiz anlaşmazlıkların uzlaşma ile düğümlenmesidir. Nükleer savaştan bahsedilmesi bir başka vahim risktir. Soğuk savaş şartlarına adeta geri dönülmüştür. Yeni bir işgal denemesi vahim sonuçlar doğuracaktır.
Yunanistan'ın silahlanma yarışı, Ege'de hukuku çiğnemesi, deniz yetki alanlarımıza musallat olması hazmedilemez bir konudur. PKK'ya, FETÖ'ye kucak açan devlet sabrımızı test etmekten acilen vazgeçmelidir. Zalim emellerinin sonu hezimet olacaktır. Fransa'dan aldıkları savaş uçaklarına fazla güvenmesinler. Kimse bize güç gösterisi yapmasın. Ege ya barış denizi olacaktır ya da Türk milleti bir zafere daha kanı ile canı ile imza atmayı bilecektir. Yunanistan hala vakit varken komşuluk hukukuna dönmelidir.
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