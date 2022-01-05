Sömürü düzeni hakkında yankı uyandıran sözler! Bize borç olarak vermek istedikleri para aslında bizim ülkemizin parasıydı

MEDENİYET Mİ İŞGAL Mİ?

İngiltere, Hindistan'dan ayrıldığında okuma yazma oranımız yüzde 13'tü. Bu durum birkaç yüzyıl boyunca medeniyet olarak adlandırıldı. Ancak bu esnada bizim topraklarımız işgal ediliyordu.

"ŞİMDİ BİZİ KÜÇÜMSÜYORSUNUZ"

Siz geldiniz ve bizi kömüre bağlı bir ülke yaptınız. Sonra ayrıldınız ve şu an bizi küçümsüyorsunuz.