CHP'li Özgür Özel'den skandal Sıbyan Mektebi sözleri: Orta çağ düşüncesi ve bilimle alakaları yok
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel skandallarına bir yenisini daha ekledi. 4-6 yaş grubunun gittiği Sıbyan Mektepleri için "orta çağ düşüncesi" ifadelerini kullanan Özel, bu kurumların bilim dışı eğitimler verdiğini belirtti. Kur'an-ı Kerim eğitimlerinin de verildiği mektepleri anayasaya uygun değil diye tanımlayan Özel "Bu kafayla Bilim'in B'si yok, Fiziğin F'si olmuyor üniversiteye gidince." ifadelerini kullandı.
TBMM'de düzenlediği toplantıda açıklamalarda bulunan CHP Başkan vekili Özgür Özel skandallarına bir yenisini daha ekledi.
SIBYAN MEKTEPLERİNE YÖNELİK SKANDAL İFADELER
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan Sıbyan Mektepleri'ni orta çağ düşüncesi olarak tanımlayan Özel, "Bu kafayla Bilim'in B'si yok, Fiziğin F'si olmuyor üniversiteye gidince." ifadelerini kullandı.
"DİYANET'İN İŞİ Mİ MİLLİ EĞİTİM'İN Mİ?"
Diyanet'in okul öncesi kurumlar kurmasını sert dille eleştiren Özel, ""Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sıbyan Mektepleri'ni kurmuşlar kurumsallaştırıp zorunlu yapmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
ANAYASA'YA UYGUN DEĞİL ÇIKIŞI
4-6 yaşındaki çocuklar için açılan Sıbyan Mektepleri'ni orta çağ zihniyeti olarak tanımlayan Özel, bu kurumların anayasaya uygun olmadığını ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'A DİKTATÖR DEMİŞTİ
Özel, "Referandumsuz anayasa değişikliği için 400, referandumlu anayasa değişikliği için 360 milletvekili lazım. Biz yokuz. Tek adamlarla diktatörlerle oturup anayasa müzakeresi yapmıyoruz. Bizi denklemden düşün" ifadelerini kullandı
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