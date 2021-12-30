3 Ocak'ta ne olacak? Aralık ayının enflasyonuyla insanlara korku vermeye çalışıyorlar! Prof. Dr. Göksel Aşan uyardı
3 Ocak tarihinde dolar kurunda ciddi bir yükselişin yaşanacağına ilişkin iddialara Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Bşk. Prof. Dr. Göksel Aşan A Haber ekranlarından yanıt verdi. Aralık ayının ekstrem bir ay olduğunun altını çizen Aşan, bu durum nedeniyle insanlara korku pompalanmaya çalışıldığını vurguladı. Aşan bu konuda vatandaşların geleceğe dair beklentilerini manipüle edilmeye çalışıldığını ifade etti.
3 Ocak'ta döviz tekrar artışa geçecek iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Bşk. Prof. Dr. Göksel Aşan A Haber'de yayınlanan Arka Plan programına özel açıklamalarda bulundu.
ARALIK AYINDA YÜKSEK ENFLASYON BEKLENTİSİ VAR
Aralık ayında yüksek enflasyon beklentisi var. Bütün bu ay yaşananların etkilerin sonucu olacak bu. Biz zaten Aralık ayındaki enflasyonun bedeline bu ay boyunca zaten katlandık.
OCAK VE ŞUBAT AYLARINDA DAHA KÖTÜ OLACAK DENMEMELİ
İnsanların Aralık ayı için değil Ocak - Şubat - Mart aylarına bakmalı. Eyvah Aralık'ta bunlar oldu Ocak ve Şubat'ta daha kötü olacak dememek gerekir.
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