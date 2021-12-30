3 Ocak’ta ne olacak? Aralık ayının enflasyonuyla insanlara korku vermeye çalışıyorlar! Prof. Dr. Göksel Aşan uyardı

ARALIK AYINDA YÜKSEK ENFLASYON BEKLENTİSİ VAR

Aralık ayında yüksek enflasyon beklentisi var. Bütün bu ay yaşananların etkilerin sonucu olacak bu. Biz zaten Aralık ayındaki enflasyonun bedeline bu ay boyunca zaten katlandık.