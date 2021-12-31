Pitbull sahipleri ne yapmalı? Köpek beslerken nelere dikkat edilmeli? Dünyaca ünlü köpek eğitmeni A Haber’e konuştu

- Köpekler için en iyi arkadaşlardan olan çocuklar, riskli durumların çıkmasına da neden olabilir. Çocukların yapacağı bir hareket köpek tarafından farklı algılanabilir. Köpek bir çocuğun hareketinden kendi avına benzetebilir.

Yani eğitimsiz olan bu tür köpekler, çocuklara her an birçok türlü zararı verebilir. Üzücü haberler sıkça duyuluyor, bu nedenle köpek seçiminde ve eğitiminde ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor.