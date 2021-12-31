Pitbull sahipleri ne yapmalı? Köpek beslerken nelere dikkat edilmeli? Dünyaca ünlü köpek eğitmeni A Haber’e konuştu
Türkiye'de son dönemde artan pitbull saldırılarına karşı yeni önlemler alınırken, Avrupa'da da özellikle pitbull eğitimi konusunda çalışmalar sürüyor. Dünyaca ünlü köpek eğitmeni Massimo Perla, A Haber İtalya muhabiri Dündar Keşaplı'nın sorularını yanıtladı. Hem sahiplerinin hem de köpeklerin eğitimine vurgu yaptı.
Dünyaca ünlü İtalyan köpek eğitmeni Massimo Perla, köpek sahiplerini yakından ilgilendiren konuları A Haber mikrofonuna anlattı.
Alınacak ya da sahiplenilecek köpeğin, iklim şartlarından, ailenin kişi sayısına kadar birçok etmenin göz önüne alınarak seçilmesi gerektiğini söyleyen Perla, agresif köpek sahiplenenleri eleştirdi.
Massimo Perla, "Etrafta vahşi köpek görüyorsanız bunun sorumlusu insandır." ifadelerini kullandı.
- İnsanlar büyük ırk bir köpeğe sahip olunca kendilerine saygı duyulduğu hissine kapılıyor.
- Oysa ki saygı, köpeğin cinsinden değil, sahibinin kişiliğinden gelir. Pitbull cinsi köpek tercih edenlerin büyük kısmı kendilerini güçlü hissetmek için bu köpekleri besliyor.
Perla, İtalya'nın bazı bölgelerinde pittbull gibi zor karakterli köpeklerin eğitiminde farklı bir prosedür uygulandığını dile getiriyor.
- Özellikle bu cins köpeklere sahip olmak için belirli sınavlardan geçmeniz gerekiyor. Aksi taktirde köpekleri sahiplenemiyorsunuz. Ayrıca İtalya'da yasalar her türden köpeğin tasmalı olarak gezdirilmesini zorunlu kılıyor.
İtalyan köpek eğitmeni ailelere de uyarılarda bulunarak, eğitimsiz pitbull ve bu cinsteki diğer köpeklerle çocuklarını yalnız bırakılmamaları gerektiğini belirtti.
- Köpekler için en iyi arkadaşlardan olan çocuklar, riskli durumların çıkmasına da neden olabilir. Çocukların yapacağı bir hareket köpek tarafından farklı algılanabilir. Köpek bir çocuğun hareketinden kendi avına benzetebilir.
Yani eğitimsiz olan bu tür köpekler, çocuklara her an birçok türlü zararı verebilir. Üzücü haberler sıkça duyuluyor, bu nedenle köpek seçiminde ve eğitiminde ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor.
Köpeklerin eğitilebilir hayvanlar olduğunu hatırlatan Perla, ailelerin köpeklerini öncelikli olarak uzmanlara teslim etmesi gerektiğini düşünüyor.
Köpek alınırken uzman kişilere fikir danışılmalı, onların önerilerine göre hareket edilmeli. Risk taşıyan köpekler eğitim merkezlerine götürülerek burada eğitim aldırılmalı. Etrafta vahşi köpek görüyorsanız bunun sorumlusu insandır.
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