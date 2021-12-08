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İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na veto mu? Millet İttifakı'nın adayını kim belirleyecek?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.12.2021 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021
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İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na veto mu? Millet İttifakı’nın adayını kim belirleyecek?

Millet İttifakı’nda adaylık krizi derin bir boyuta ulaşmaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çıkışları adaylık için mesaj olarak yorumlanırken İYİ Partili Koray Aydın’ın “Kazanamayacak adayı kabul etmiyoruz” sözleri gündeme bomba gibi düştü. Peki Millet İttifakı’nda neler oluyor? İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu’nu veto mu ediyor? HDP ne yapacak? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve avukat Serkan Toper değerlendirdi.

Avukat Serkan Toper'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı gündem maddelerinin tamamına yakını bu ülkeyle ve toplumla alakalı değil. Cumhurbaşkanı adayı olmak için bir takım çıkışlar yapıyor ama bunlar geri tepiyor. Hem parti içinde hem de İYİ Parti'ye karşı aday olmak için çetin bir mücadele veriyor.

Büyükelçilere mektup, Diyarbakır ziyaretine karşı alına tutum tamamen parti içinde Ekrem İmamaoğlu'na karşı girişilen bir adaylık mücadelesidir. İYİ Partili Koray Aydın'ın açıklamalarında hukuki bir yaklaşım vardır. Bunu eğer düzgün okursak 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylı asla ve asla kabul edilemez' olarak görünür. İYİ Parti kanalı 50+1 alacak isimin Kılıçdaroğlu olmadığını ifade etmiş durumda.

Meral Akşener, 'Biz Türkiye'yi İstanbul modelinde kazanacağız' dediğinde Burada 2 anlam var. HDP ile ittifak (İstanbul'da aday çıkarılmadı ve kurumsal olarak İmamoğlu'na destek istendi.) Diğeri ise İmamoğlu'nu aday olarak istediklerinin beyanıdır.

Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'den bağımsız bir çıkış yapamaz. Çıkışlarına destek var HDP'den ama adaylığına dair bir destek bayanı yok ortada. Bu adaylık konusunun CHP ve ittifak içerisinde derin krizlere yol açacağını görmek için siyasi okumalara gerek yok.

Sol gelenekten gelen birinin 50+1 alamayacağı konuşuluyor. Abdullah Gül ismi bu yüzden geçiyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimleri bu nedenle zikrediliyor. Aday çıkarma konusunda CHP'de 2023'e doğru güvensizlik nedeniyle bir yönetim değişikliği bekliyorum."

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı sözleri:

"Hem CHP içinde hem de Millet İttifakı'nın arasında böyle bir tartışma var. En son Koray Aydın da 'kaybedecek bir adayı biz istemiyoruz' dedi ve Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde kazanma ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

Zaten daha önce de Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını söylemişti. İlginçtir 'Kılıçdaroğlu kazanamaz' diyorlar ama kazanacak bir adayı da net olarak ortaya koyamıyorlar. Henüz aday belli değil. Bir yarışa gidiyorsunuz iddialı olduğunu söylüyorsunuz hatta hemen yarış başlasın diyorsunuz ama altınızda at yok. At varsa jokey yok. Garip bir görüntü içerisinde Millet İttifakı.

O açıdan bir aday arayışı içinde oldukları açık ve net olarak görülüyor. Bu arada da Kılıçdaroğlu kendini göstermek için elinden geleni yapıyor. İmamoğlu da adaylığa yönelik bir takım açıklamalar yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun kafasında Abdullah Gül seçeneğinin hala olduğunu iddia edenler var. Başka bir takım isimlerin ortaya çıkacağını söyleyenler var."

İYİ Parti’den veto mu? İYİ PARTİ'DEN VETO MU?

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