İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na veto mu? Millet İttifakı’nın adayını kim belirleyecek?

O açıdan bir aday arayışı içinde oldukları açık ve net olarak görülüyor. Bu arada da Kılıçdaroğlu kendini göstermek için elinden geleni yapıyor. İmamoğlu da adaylığa yönelik bir takım açıklamalar yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun kafasında Abdullah Gül seçeneğinin hala olduğunu iddia edenler var. Başka bir takım isimlerin ortaya çıkacağını söyleyenler var."

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