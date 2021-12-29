CHP’ye güvenlik soruşturması hatırlatması! İBB’ye adli sicil cevabı

İBB'deki terör teftişinin hukuki boyutu ile ilgili, A Haber'e açıklamalarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, nisan ayında yürürlüğe giren güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanununa göre, işe alımlarda arşiv araştırmasının zorunlu olduğunu söyledi. Özkaya, söz konusu kanunun CHP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesini manidar bulduğunu da dile getirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN