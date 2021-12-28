CHP’li Bülent Kuşoğlu’ndan Kurtuluş Savaşı şehitlerine iftira! Millet iradesini hedef alıp dindarlara iftira attı? CHP yine neyin peşinde?
CHP'li Bülent Kuşoğlu, katıldığı bir programda gerçek dışı iddialar üzerinden dindarları hedef aldı. Dindarların kurtuluş mücadelesine destek vermediğini iddia eden Bülent Kuşoğlu, daha da ileri giderek, bu kesimin ''Keşke Yunan kazansaydı'' dediğini ve bu zihniyetin temsilcisinin de Başkan Erdoğan olduğunu söyledi. Peki CHP muhafazakarları neden hedef alıyor? CHP neden dindar kesimle savaş halinde? Kılıçdaroğlu HDP ile ne görüşecek? TL'nin normal değeri ne olmalı? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, gazeteci Murat Özer ve İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı değerlendirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, katıldığı bir programda gerçek dışı iddialar üzerinden dindarları hedef aldı. Dindarların kurtuluş mücadelesine destek vermediğini iddia eden Bülent Kuşoğlu, daha da ileri giderek, bu kesimin ''Keşke Yunan kazansaydı'' dediğini ve bu zihniyetin temsilcisinin de Başkan Erdoğan olduğunu söyledi.
Peki CHP muhafazakarları neden hedef alıyor? CHP neden dindar kesimle savaş halinde? Kılıçdaroğlu HDP ile ne görüşecek? TL'nin normal değeri ne olmalı? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Gazeteci Murat Özer ve İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı değerlendirdi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
KORKUNÇ BEYANLAR!
İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı: Ben hep ifade ediyorum özellikle 15 Temmuz'dan sonra bu 15 Temmuz'u planlayanlar ve FETÖ terör örgütünü bir maşa olarak kullananlar bir politika değiştirdiler. Yıpratma, karalama, yalnızlaştırma politikası uyguluyorlar. Birçok söylenen sözün yapılan açıklamanın da ben bu amaca hizmet ettiğini düşünüyorum. Dindarların Kurtuluş Savaşı'na katılmadığı karşı çıktığı beyanları hakikatten korkunç beyanlar.
Benim dedem dindar bir adam Sarıkamış'ta şehit olmuş köyümüzden birçok insan Çanakkale'de şehit olmuş. Kurtuluş Savaşı'nda şehit olmuşlar. Bunlar bir kuşak önce yaşanan şeyler. Bunları biz yaşamışken böyle bir açıklama korkunç, felaket bir açıklama. Bu bir sihirbazlık yöntemiyle bunları yapıyorlar. Madem dindarlar için bunları söylüyorsunuz peki şunun cevabını verin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Batı'nın kıyafetini Batı'nın kanunlarını Batı'nın geleneğini yaşantısı tarzını bu millete ve dindarlara kim dayattı? Bu milletin geleneklerini kim yok etti? Kıyafete kalıncaya kadar bu millete yapmadıkları zulüm kalmadı.
"DEHŞETE DÜŞTÜM"
Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: Bülent Kuşoğlu'nun açıklamalarını dinledim ve dehşete düştüm. 'Muhafazakarlar ve dindarlar Kurtuluş savaşına ve Kuruluş mücadelesine katılmadı' diyor. Türkiye'nin bugün büyük bir kesimi muhafazakar o zamanlar düşünüldüğü zaman ise neredeyse tamamen muhafazakardı.
"YAPTIKLARI HALK DÜŞMANLIĞIDIR"
Türkiye geri çekildi de bu mücadeleyi gayrimüslümler mi verdi? İpe sapa gelmez garip açıklamalar bunlar. Gerçekten milletin aklıyla ve beyniyle alay ediyorlar. Bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu 'helalleşmekten' bahsederken milletin kahir eksenine 2 numaralı adamı Bülent Kuşoğlu hakaret ediyor.
Bu isim milleti yerden yere vuruyor. Söylemleri çarpıtıyorlar. Ekonomide de aynı noktadayız. Bunlar problemin büyümesi için doların ve dövizin yükselmesi her türlü mücadeleyi veriyorlar. Her gün '20-25 oldu olacak' diye vatandaşlar anlamına gelecek bir takım paylaşımlar yapacaksınız. Dolar düştüğü zaman garip açıklamalarla 'kim dolar sattı, aldı' diye konuşacaksınız.
Yaptıkları tek kelimeyle halk düşmanlığıdır.
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