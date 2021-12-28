CHP’li Bülent Kuşoğlu’ndan Kurtuluş Savaşı şehitlerine iftira! Millet iradesini hedef alıp dindarlara iftira attı? CHP yine neyin peşinde?

Peki CHP muhafazakarları neden hedef alıyor? CHP neden dindar kesimle savaş halinde? Kılıçdaroğlu HDP ile ne görüşecek? TL'nin normal değeri ne olmalı? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Gazeteci Murat Özer ve İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı değerlendirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

KORKUNÇ BEYANLAR!

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı: Ben hep ifade ediyorum özellikle 15 Temmuz'dan sonra bu 15 Temmuz'u planlayanlar ve FETÖ terör örgütünü bir maşa olarak kullananlar bir politika değiştirdiler. Yıpratma, karalama, yalnızlaştırma politikası uyguluyorlar. Birçok söylenen sözün yapılan açıklamanın da ben bu amaca hizmet ettiğini düşünüyorum. Dindarların Kurtuluş Savaşı'na katılmadığı karşı çıktığı beyanları hakikatten korkunç beyanlar.

Benim dedem dindar bir adam Sarıkamış'ta şehit olmuş köyümüzden birçok insan Çanakkale'de şehit olmuş. Kurtuluş Savaşı'nda şehit olmuşlar. Bunlar bir kuşak önce yaşanan şeyler. Bunları biz yaşamışken böyle bir açıklama korkunç, felaket bir açıklama. Bu bir sihirbazlık yöntemiyle bunları yapıyorlar. Madem dindarlar için bunları söylüyorsunuz peki şunun cevabını verin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Batı'nın kıyafetini Batı'nın kanunlarını Batı'nın geleneğini yaşantısı tarzını bu millete ve dindarlara kim dayattı? Bu milletin geleneklerini kim yok etti? Kıyafete kalıncaya kadar bu millete yapmadıkları zulüm kalmadı.