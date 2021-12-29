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CHP ve HDP'nin 2023 planı ne? CHP-HDP iş birliğinde yeni aşama ne? CHP'deki büyük çatışma ne?

A Haber
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Giriş: 29.12.2021 09:25
Güncelleme:29.12.2021 09:34
Millet İttifakı'nda stratejileri HDP mi belirliyor? Gizli ittifaktan açık ortaklığa mı? Millet İttifakı-HDP ilişkisi nereye evriliyor? HDP Millet İttifakı'nın lokomotifi mi? Muhalefet partileri "HDP eksenli siyaset" mi izliyor? Muhalefet turuna çıkan HDP, İYİ Parti'yle görüşecek mi? HDP'nin muhalefet partilerine ziyareti neyin işareti? İBB’deki terör iltisaklı çalışanlar ne anlama geliyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Manisa Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi avukat Mehmet Ali Özkan değerlendirdi.
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