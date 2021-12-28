28 Aralık 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP’li Bülent Kuşoğlu’ndan skandal açıklama! Muhafazakarlara iftira attı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, katıldığı bir programda gerçek dışı iddialar üzerinden dindarları hedef aldı. Dindarların kurtuluş mücadelesine destek vermediğini iddia eden Bülent Kuşoğlu, daha da ileri giderek, bu kesimin ''Keşke yunan kazansaydı'' dediğini ve bu zihniyetin temsilcisinin de Başkan Erdoğan olduğunu söyledi.