Emeklilik hayali kuranlar dikkat: hesaplı emeklilikte son günler! Başvuru için ne yapmalı?
Çalışma temposunun içindeki milyonlarca işçiyi ilgilendiren emeklilik konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Hesaplı emeklilik için sayılı günler kaldı. Asgari ücret üzerinden yapılan borçlanmada asgari ücrete gelen zamdan etkilenmemek için dilekçe verip başvuru yapmak yeterli. Peki vatandaşlar hangi adımları atmalı? Aradaki fark ne kadar? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Faruk Erdemin canlı yayında öne çıkan ifadeleri:
"Hesaplı emeklilik önemli bir adım. Eğer borç alıp yapabiliyorsanız bunu mutlaka yapın. 'Borçlanma' diyoruz bunun adına ama bunun aslı parayı verip gün satın alıyorsunuz. Aslında çalışarak prim ödemeniz lazım ama parayla o günleri satın alma imkanı veriyor.
Burada kadınlara, erkeklere, yurt dışındaki gurbetçilere bu imkanlar tanınıyor. Kadınlar işe başladıktan sonra doğum yapıyorlar. Çocuğu bakmak için ayrı kalıyor. İşte ayrı kaldığı günlerin parasını verip satın alabilirsiniz. Toplu parayla gün satın alıyorsunuz.
Burada da 3 çocuğa kadar 6 yıl satın alma imkanı veriyor. Peki bunu yaparken ne yapıyorsunuz? Mevcut asgari ücrete göre bir ödeme yapıyorsunuz. Brütün yüzde 32'si kadar ödeme yapılıyor. O zaman işte hesap ortaya çıkıyor işte. Şu anda asgari ücret üzerinden borçlanma yaparsanız yeni yapılan zamdan etkilenmeyeceksiniz.
Şu anda hemen borçlanmaya gerek yok. Hemen gidip SGK'ya müracaat edin yani dilekçenizi verin 'borçlanma yapmak istiyorum' diye onlar zaten ödeyeceğiniz miktarı ve hakkınız olup olmadığına dair bir yazı verecek. Ondan sonra ödeme yapılıyor. 31 Aralık'a kadar bu başvuruyu mutlaka yapın."
HESAPLI EMEKLİLİKTE SON HAFTA
EN DÜŞÜK BORÇLANMALAR
SÜRE 2021(TL) 2022(TL) FARK (TL)
Günlük 38,16 53,38 15,22
Aylık 1.144,80 1.601,28 456,48
2 yıllık 27.475,20 38.430,72 10.955,52
18 aylık 20.606,40 28.823,04 8.216,64
12 ay yurtdışı (%45) 19.318,50 27.021,60 7.703,1
EN YÜKSEK BORÇLANMALAR
SÜRE 2021(TL) 2022 (TL) FARK (TL)
Günlük 286,20 400,35 114,15
Aylık 8.686,00 12.009,60 3.423,60
2 yıllık 206.064 288.230,40 82.166,40
18 aylık 154.548 216.172,80 61.624,80
12 ay yurtdışı (%45) 144.888,75 202.662 57.773, 25
ÇALIŞANIN VERGİ KAZANCI
Brüt asgari ücret 5004 TL
Vergi matrahı 4.253,40 TL
Yüzde 15 vergi 638,01 TL
Damga vergisi 37,99 TL
Toplam vergi iadesi 676 TL
KRİPTO PARAYA YENİ DÜZENLEME
*Belirli tutarın üzerinde vergi alınacak
*Sektördeki şirketlere sermaye şartı gelecek
*Şirketler SPK'dan lisans alacak
*Alım satımda denetim güçlenecek
*Şirketlere altyapı için süre verilecek
*Piyasa gözetim mekanizması kurulacak
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