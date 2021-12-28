Emeklilik hayali kuranlar dikkat: hesaplı emeklilikte son günler! Başvuru için ne yapmalı?

Burada da 3 çocuğa kadar 6 yıl satın alma imkanı veriyor. Peki bunu yaparken ne yapıyorsunuz? Mevcut asgari ücrete göre bir ödeme yapıyorsunuz. Brütün yüzde 32'si kadar ödeme yapılıyor. O zaman işte hesap ortaya çıkıyor işte. Şu anda asgari ücret üzerinden borçlanma yaparsanız yeni yapılan zamdan etkilenmeyeceksiniz.