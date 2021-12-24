Kur düştü marketler sessizliğe büründü: Zamda jet gibi indirimde kağnı
Artan kuru bahane gösterip fiyatlara zam üstüne zam yapan marketler, sessizliğe büründü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomi politikasını açıklamasıyla dibi gören kurdan sonra 3 maymunu oynayan marketlere vatandaşlardan, "Zamda jet gibi, indirimde kağnı" şeklinde tepkiler geldi.
Giriş Tarihi: 24.12.2021
09:15
Döviz kurundaki artışı bahane ederek jet hızında fiyat artıran marketler, kurdaki düşüşü görmezlikten geliyor. Son bir ayda temel gıda ürünlerini fiyatlarını artırmak için etiket değiştirme yarışına giren marketler, son üç gündür "Görmedim, duymadım, bilmiyorum" oyunu oynuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
KAŞAR FİYATINI KATLADI Türkiye'nin en büyük 5 marketinin yanı sıra yerel marketleri de tek tek dolaştık. Fiyatlarda private label olarak adlandırılan marketlerin kendi markalı ürünlerinde dahi indirim olmadığı gibi bazı süt ürünlerine zam yapıldığına şahit olduk.
Örneğin ucuzluk marketi olduğu iddiasını taşıyan bir markette kaşar fiyatı yüzde 100 zamlanarak 20 TL'den 40 TL'ye çıkarılmıştı.
ÇALIŞANLAR DA ŞAŞKIN İndirim ise sadece birkaç markette ithal ürün olarak geçen atıştırmalık gevrekte yapılmıştı. Ancak bu indirim de yüzde 10'la sınırlıydı. Konuştuğumuz market çalışanları, hâlâ etiketlerin değişimi konusunda bir emrin gelmediğini belirtti. Türkiye'nin önde gelen marketlerinden birinde çalışan reyon görevlisi, "Biz geçen iki hafta günde üç kez etiket değiştiriyorduk.
Etiket değiştirmekten yorulmuştuk. Fiyat artışı hızlı yansıdı ama düşüş yavaş" dedi. Başka bir market çalışanına ise indirim tabelasını sorduğumuzda, "Bu katalog indirimi. Yani bir nevi pazarlama stratejisi. Dolardaki artışın yansıması henüz olmadı. Vatandaşlar da her gün soruyor. Biz de ne diyeceğimizi bilemiyoruz" diye konuştu.