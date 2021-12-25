Son dakika: MÜSİAD’ın ’indirim yapın’ çağrısı karşılık buldu! Fiyat % 20 düştü





ÇIĞ GİBİ BÜYÜYECEK

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, "Çağrımızın hızlı bir şekilde karşılık bulmasından dolayı gururluyuz. Üyelerimiz kampanyamıza indirim yaparak destek vermeye başladı. Başlattığımız bu kampanya, inanıyorum ki çığ gibi büyüyecek sadece MÜSİAD üyesi kurum ve kuruluşlar değil ülkemizde faaliyet gösteren tüm firmalar katılacaktır" dedi. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, "Son ekonomik gelişmeler doğrultusunda iş dünyamızı halkımızın alım gücü lehine ürün fiyatlarında indirime davet ediyoruz. Vakit beraber olma, daha güçlü yarınları birlikte inşa etme vaktidir" diye konuştu. Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik artışı önemli bulduklarını ifade eden Asmalı, bu kazancın enflasyon karşısında erimemesi çağrısında bulundu. Asmalı, şunları kaydetti: "Vatandaşımız markete girdiğinde temel ihtiyaçlarını rahatlıkla almalı. Dar gelirlileri düşünmek zorundayız. Vatandaş marketten boynu bükün çıkmamalı."

'GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ'

Önümüzdeki hafta indirime destek veren sivil toplum örgütleriyle bir araya geleceklerini söyleyen Asmalı, "Milletimizin refahı için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Üreten ve güçlü Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eekonomimiz gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Son 20 yılda serbest piyasa koşullarından ödün vermeden büyüyen ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına inanıyoruz" dedi.