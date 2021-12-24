Döviz düştü muhalefetin planları çöktü! Mesele ’seçim’ değil mi yoksa?

İktidarı alaşağı etmek için elinden gelen her türlü fitne, fesat ve kurgu ne varsa bunları düzenliyorlar. Ancak çok güçlü bir lider ve hükümet var, kurdukları oyunların hepsi boşa çıktı. Tabii Türkiye coğrafya itibariyle tarihi misyon itibariyle tarihi mirasın hem de büyük bir devletin hem devamı hem de halen coğrafyasında güçlü bir ülke.