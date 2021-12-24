Döviz düştü muhalefetin planları çöktü! Mesele 'seçim' değil mi yoksa?
Son iki haftada Türkiye’de asgari ücret 4253 TL oldu, dolar 18 liradan 11 liraya düştü. TÜRKSAT 5B uydusu fırlatıldı, TOGG batarya fabrikası kuruyor. Maaşlardaki vergiler kaldırıldı TURKOVAC aşısı seri üretime başladı. Tüm bu olumlu gelişmeler karşısında ‘Türkiye batacak’ diye bekleyenler üzüldü. Peki bundan sonra ne olacak? 2022 nasıl geçecek? Gündemin öne çıkan başlıklarını AK Parti Giresun Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cemal Öztürk değerlendirdi.
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün açıklamaları:
"Son 2 haftada çok fırtınalı bir dönemi yaşadık. Hala devam eden bir süreç ama fırtına yavaşlıyor ve diniyor. 2021 yılının son haftasına girdiğimiz bu zamanda muhalefetin tavrı ortadadır.
İktidarı alaşağı etmek için elinden gelen her türlü fitne, fesat ve kurgu ne varsa bunları düzenliyorlar. Ancak çok güçlü bir lider ve hükümet var, kurdukları oyunların hepsi boşa çıktı. Tabii Türkiye coğrafya itibariyle tarihi misyon itibariyle tarihi mirasın hem de büyük bir devletin hem devamı hem de halen coğrafyasında güçlü bir ülke.
Türkiye'nin dostu olduğu kadar rakipleri ve düşmanları da var. Fırtınalı günler dinecek, hükümetin son aldığı kararlarla birlikte mali piyasalardaki bu mali fırtına dindiğinde Türkiye yoluna devam edecek. Son bir haftada Türkiye uzaya uydu fırlattı, TÜRKOVAC aşı üretimine başladı, ekonomik tedbirler alındı. Ama muhalefet tüm bunlar olmamış gibi davranıyor. Ama kurdukları bütün oyunlar boşa çıktı.
Şimdi Türkiye yeni bir kulvara girdi, ekonomide bir pradigma değişikliğine gitti. Bu bütün planları altüst etti. Açıkcası şer odakları bunu beklimiyorlardı, planları doların 20 lira ve üzerine kuruyorlardı. Ancak son kararlar hepsini boşa çıkardı ve Türkiye yeniden normal hayatına girdi. Ekonominin sadece matematik değil psikolojik kısmı da vardı. Yerli ve yabancı finans güçleri bu psikolojiyi iyi kullandılar.
Piyasalar durgunlaştığında her şey yerli yerine oturacak. İstikrara kavuştuğumuzda Türkiye rekabetçi kur politikasıyla birlikte hem içeride hem dışarda dengeye gelecek ve hızla yoluna devam edecek."
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