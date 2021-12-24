Etiketler aşağı nasıl düşecek? Yeni ekonomi modeli nasıl işleyecek? Türkiye bundan sonra ne yapmalı?
Son dakika haberi... Kur korumalı TL mevduat sistemi vatandaşa neler getirecek? Dövizdeki düşüşün ardından market fiyatlarındaki etiket fiyatları nasıl düşecek? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aslan ve TürkMedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel değerlendirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü yapılan Kabine toplantısından sonra açıkladığı ekonomik tedbir paketlerinin ardından, 18'lerin üstüne çıkan dolar 10 lira sınırına kadar geriledi. Piyasada güven ortamı hakim olurken vatandaş kurla beraber yükseltilen fiyatların aşağı çekilmesini talep ediyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş bu yönde önemli adımların atılacağını ifade etti.
Peki fiyatlar aşağı nasıl düşecek? Yeni ekonomi model nasıl işleyecek? Kur korumalı TL mevduat sistemi vatandaşa neler getirecek? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aslan ve TürkMedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel değerlendirdi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
ÖNLEMLER DEVREYE GİRECEK
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Fiyatlarda düşüşleri sağlamak için bir takım önlemler devreye girecek. Ticaret Bakanlığı denetimleri hızlandıracak. Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacak. Memura enflasyon farkı ve 3600 ek gösterge konularına hız verilecek.
Yani ekonomide hem model değişikliği hem de dünyadaki o küresel ekonomik sıkışmayla birlikte görünene etkileri vatandaşın hissetmemesi için en aza indirgemek için mücadele ediliyor ve yeni yol planı olarak bu öngörülüyor. Kur destekli TL sisteminden beklentilerin çok ötesinde sonuçlar alındığı ifade edildi.
YOĞUN BİR ÇALIŞMA VAR
Yeni sistemin daha da hızlı işleyeceği ve sonuçların daha da fazla alınacağı ifade ediliyor. Ekonomimim tüm araçları devreye sokularak bir an önce normale dönülmek isteniyor. Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası yoğun bir şekilde çalışıyor.
Şu anda en temele sorun kurdaki artışla yükselen fiyatların düşmemesi. Bu durum alım gücünde ciddi zayıflamalara sebep oluyor. Amaç bunun önüne geçmek.
İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak:
Türkiye genel kabul görmüş iktisat politikalarından vazgeçerek kendine özel koşullarını ihtiva eden ve devamında da sürdürülebilir bir yola gitti. Çünkü cari açık vererek bir gelişmekte olan ülkenin sürekli dışarıdan yabancı sermaye girişi çok da kendi kontrolünde olmayan ve zaman zaman finansal krizlere yol açan birbirini tetikleyen süreç. Türkiye bunu önceki dönemlerde her 10 yılda bir neredeyse gördü.
"MB'YE AKIŞINI SAĞLAYACAK"
Ekonomik birimler tarafından doğru algılanmış gözüküyor. Benim de aldığım bilgiler geniş kesimler tarafından beklenen trendin ortaya çıktığı yönünde. Alınan bütün tedbirler Türkiye'de döviz talebini kısıcı ve mevcut döviz rezervinin de ekonomik birimlerden yavaş yavaş Merkez Bankası rezervlerine akışını sağlayacak unsurları ihtiva ediyor.
"TÜRKİYE BATACAK" DİYENLER ÜZÜLDÜ
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aslan:
Ekonominin krize gidip de insanın mutlu olması Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim hayretle karşıladığım bir şey.
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