Etiketler aşağı nasıl düşecek? Yeni ekonomi modeli nasıl işleyecek? Türkiye bundan sonra ne yapmalı?

Yani ekonomide hem model değişikliği hem de dünyadaki o küresel ekonomik sıkışmayla birlikte görünene etkileri vatandaşın hissetmemesi için en aza indirgemek için mücadele ediliyor ve yeni yol planı olarak bu öngörülüyor. Kur destekli TL sisteminden beklentilerin çok ötesinde sonuçlar alındığı ifade edildi.

YOĞUN BİR ÇALIŞMA VAR

Yeni sistemin daha da hızlı işleyeceği ve sonuçların daha da fazla alınacağı ifade ediliyor. Ekonomimim tüm araçları devreye sokularak bir an önce normale dönülmek isteniyor. Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası yoğun bir şekilde çalışıyor.