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İhracat arttı, Sarp Sınır Kapısı'nda 30 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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İhracat arttı, Sarp Sınır Kapısı’nda 30 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu

Son dakika haberine göre... Türkiye'nin Kafkaslara açılan sarp sınır kapısında 30 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. Son durum Artvin'den A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.

Türkiye'nin yeni ekonomik modelinin temel ayaklarından biri olan ihracattan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin Kafkaslara açılan sarp sınır kapısında 30 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu.

A Haber ekipleri Sarp Sınır Kapısı'na 10 kilometre uzaklıktaki bir alan TIR kuyruklarını görüntüledi. Artvin'in Hopa sınırları içerisindeki bölgede kuyruğun sonu görünmüyor.

Sınır kapısında uluslararası taşımacılık yapan TIR'lar uzun kuyruklar oluştururken Arhavi ilçesine kadar bekliyorlar. Aralıklarla yer alan kuyruklar sırası geldikçe işlemlerin ardında yoluna koyuluyor.

Bölgede çalışan taksiciler TIR kuyruklarının zaman zaman trafiği aksattığını belirtiyor. Kuyrukların oluşması hem ihracatın artmasına hem de Gürcistan tarafındaki peron sayısına bağlı olarak artış gösteriyor.

Türkiye'nin Kafkaslara açılan Sarp Sınır Kapısı ihracat anlamında önemli bir görev üstleniyor.

Sarp Sınır Kapısı’nda TIR yoğunluğu! SARP SINIR KAPISI'NDA TIR YOĞUNLUĞU!
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