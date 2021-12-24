Dövizden büyük kaçış! Vatandaş döviz hesaplarındaki 700 milyon doları TL’ye çevirdi





Tasarruf sahibine getirisi ne olacak?

Gerçek kişilerin Türk lirası vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak.



Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürününe geçiş için her bankaya başvurulabilecek mi?

Sisteme dahil olan tüm bankalara başvuru yapılabilecek.



Halihazırda Türk lirası mevduatlar da bu sisteme entegre olabilecek mi?

Hesabın açılış tarihi dikkate alınacak mı? Mevcut TL mevduat hesapları da bu sisteme dahil olabilecek.