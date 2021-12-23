Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den canlı yayında son dakika açıklamaları! Dolar nereye kadar düşecek? Altın fiyatlarındaki iniş sürecek mi?

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BAKAN NEBATİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

"BAZEN DEĞİŞİM GEREK"

Herkes kendi tuttuğu yolda ilerliyor, bazen değişim gerek. Altyapı, üstyapıyı belirliyor, çok net. Siz bir ekonomi teorisini, ekolünü ya da yolunu alıp uygulamaya başladığınız zaman birilerinin sizi yönlendirmesi konusunda maalesef bir baskı var. Çünkü dünyada egemen güçler var. Biz bize öğretilmiş şeyleri yapmaktan vazgeçmenin zamanının geldiğine inanıyoruz.

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