Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den canlı yayında son dakika açıklamaları! Dolar nereye kadar düşecek? Altın fiyatlarındaki iniş sürecek mi?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati canlı yayında son dakika açıklamalarında bulunuyor. Gündeme ve Türkiye'nin yeni ekonomi sistemine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Nebati merak edilen çok sayıda soruya yanıt veriyor. Peki dolardaki düşüş sürecek mi? Altın fiyatlarındaki iniş sürecek mi? İşte detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati canlı yayında son dakika açıklamalarında bulunuyor.
CANLI YAYIN
BAKAN NEBATİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR
"BAZEN DEĞİŞİM GEREK"
Herkes kendi tuttuğu yolda ilerliyor, bazen değişim gerek. Altyapı, üstyapıyı belirliyor, çok net. Siz bir ekonomi teorisini, ekolünü ya da yolunu alıp uygulamaya başladığınız zaman birilerinin sizi yönlendirmesi konusunda maalesef bir baskı var. Çünkü dünyada egemen güçler var. Biz bize öğretilmiş şeyleri yapmaktan vazgeçmenin zamanının geldiğine inanıyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
BAKAN NEBATİ BUGÜN NE DEMİŞTİ?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, büyüme ile cari fazla arasındaki pozitif korelasyonu sağlayarak önümüzdeki dönemde Türkiye'nin yüksek büyüme-düşük cari açık hedefiyle yoluna devam edeceğinin altını çizdi.
Türkiye Ekonomi Modeli'ne dair bir sunum gerçekleştiren Nebati, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı yeni modelde "ihracat eksenli kalkınma: dikey büyüme" başlığı altında önemli bilgiler verdi.
DÜŞÜK CARİ AÇIK HEDEFİYLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ
Fiyat istikrarı, finansal istikrar, sürdürülebilir ve dengeli bir maliye politikasının önemine işaret eden Bakan Nebati, büyüme ile cari fazla arasındaki pozitif korelasyonu sağlayarak önümüzdeki dönemde Türkiye'nin yüksek büyüme-düşük cari açık hedefiyle yoluna devam edeceğinin altını çizdi.
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