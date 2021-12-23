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Dolar düştü indirim başladı! A Haber görüntüledi: Herkese örnek olacak

Kurdaki yükselişi fırsata çeviren marketler birçok gıda ürününde döviz kuru artışının çok üzerinde etiket fiyatları uyguladı. Döviz kurundaki sert düşüş sonrası marketlerin etiketleri aynı hızla değiştirip değiştirmeyeceği ise merak konusu oldu. A Haber ekibinden Mehmet Sabri Uğurbaş marketlerdeki son durumu aktardı.

Giriş Tarihi: 23.12.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 11:41
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Dolar düştü indirim başladı! A Haber görüntüledi: Herkese örnek olacak

Mehmet Sabri Uğurbaş'ın canlı yayında anlattıkları:

Müjdeyi ilk kez de A Haber ekranlarında duyurmuş olalım. Dolar kurundaki düşüşler marketlere ve raflara yansımaya başladı.

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Dolar düştü indirim başladı! A Haber görüntüledi: Herkese örnek olacak

Bu konuda taşın altına elini ilk koyan Tarım Kredi Marketleri oldu. Yüzde 30 indirim. Özellik temel gıda ürünlerinde ciddi düşüşler var.

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Dolar düştü indirim başladı! A Haber görüntüledi: Herkese örnek olacak

Un fiyatı 9,5 liraydı 6,90'a kadar geriledi. Yaklaşık olarak yüzde 28'lik bir indirim var.

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Dolar düştü indirim başladı! A Haber görüntüledi: Herkese örnek olacak

Mercimekten itibaren neredeyse tüm bakliyatlara yüzde 20-30 indirimler geldi.

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Dolar düştü indirim başladı! A Haber görüntüledi: Herkese örnek olacak

En çok konuşulan sıvıyağlar hala marketlerde 150'ye yakın rakamlarda satılıyor.