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Dolar geriledi beklenen oldu! İndirim haberleri gelmeye başladı

2021'in son ayları dövizdeki kur yükselişi ile temel tüketim ürünleri başta olmak üzere, otomotiv, perakende, teknoloji ve daha pek çok sektörde gelen zamlarla geçti. Başkan Erdoğan'ın TL'ye destek açıklamalarının ardından ise kur hızla geriledi. Şimdi vatandaş bu düşüşün, fiyatlara da aynı hızda indirim olarak yansımasını bekliyor.

Giriş Tarihi: 22.12.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 10:43
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Dolar geriledi beklenen oldu! İndirim haberleri gelmeye başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki akşam açıkladığı TL'yi özendirici yeni düzenlemeler, döviz kurlarında sert düşüşleri beraberinde getirdi. 18.40 ile zirveden işlem gören dolar, açıklamaların sonrasında hızla değer kaybetti. Dolardaki düşüş yüzde 30'u aştı.

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Dolar geriledi beklenen oldu! İndirim haberleri gelmeye başladı

TL mevduatın teşvik edilmesi ve kurda yaşanan düşüşlerin ardından gözler, son haftalarda rekor zamlara sahne olan otomotiv, perakende, teknoloji gibi sektörlere yöneldi. Kurdaki artışı sebep göstererek son günlerde fiyatları 'kur artacak' diye önden beslemeli yükselten firmalardan, vatandaş şimdi aynı hızda fiyat indirimi bekliyor.

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Dolar geriledi beklenen oldu! İndirim haberleri gelmeye başladı

AKARYAKIT FİYATINDA YÜZDE 15 DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜLÜYOR
Bu yönde ilk adım dövize en duyarlı sektörlerden biri olan akaryakıtta atılmıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), TL'ye destek paketinin açıklandığı gece yaptığı duyuruyla, dünden itibaren geçerli olacak benzine 62, motorine 55, otogaza ise 57 kuruş zammın, sektörün de desteğiyle durdurulduğunu açıkladı.

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Dolar geriledi beklenen oldu! İndirim haberleri gelmeye başladı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş da dünkü açıklamasında kurdaki düşüş nedeniyle bu hafta içinde benzin, motorin ve LPG ürünlerinin tamamına yansıyacak bir indirim beklendiğini söyledi. Fiyat düşüşünün yüzde 15'leri bulması öngörülüyor.

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Dolar geriledi beklenen oldu! İndirim haberleri gelmeye başladı

KIYAFETTE İLK ADIM
Akaryakıt sektöründe fiyat düşürüleceği yönünde resmi açıklama yapılırken, perakende sektöründe de bazı adımlar atıldı. DeFacto, ürünlerinde dün itibarıyla indirime gittiklerini açıkladı. DeFacto Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Ateş, "Her yıl 30 bini aşkın çeşitte, 130 milyon adet ürün satışı gerçekleştiriyoruz.