Dolar geriledi beklenen oldu! İndirim haberleri gelmeye başladı

2021'in son ayları dövizdeki kur yükselişi ile temel tüketim ürünleri başta olmak üzere, otomotiv, perakende, teknoloji ve daha pek çok sektörde gelen zamlarla geçti. Başkan Erdoğan'ın TL'ye destek açıklamalarının ardından ise kur hızla geriledi. Şimdi vatandaş bu düşüşün, fiyatlara da aynı hızda indirim olarak yansımasını bekliyor.

Giriş Tarihi: 22.12.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 10:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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