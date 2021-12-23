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Dolar silahı nasıl terse döndü? Döviz kuru daha da gerileyecek mi? 2023'e doğru ekonomi alanında başka hangi adımlar atılacak?

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Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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Dolar silahı nasıl terse döndü? Döviz kuru daha da gerileyecek mi? 2023’e doğru ekonomi alanında başka hangi adımlar atılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomi paketi piyasada karşılık buldu ve güven ortamı oluştu. Doların sert düşüşü ve piyasaya gelen istikrar ile yeni bir dönem başlarken ekonomik paketin iletişim boyutu da görevliler tarafından açıklanıyor. Peki bundan sonra ne yapılmalı? Ekonomik model nasıl ilerlemeli? Başkan Erdoğan’ın etkisi nasıl oldu? Gündemin öne çıkan başlıklarını iletişimci yazar Ali Saydam, Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir değerlendirdi.

İletişimci yazar Ali Saydam'ın öne çıkan ifadeleri:

"Serbest piyasanın sevmediği şey belirsizliktir. Bu konuda yazılmış bir kitap ve alınmış bir ödül var. Türkiye'de 2 hafta bir belirsizlik vardı. İthalatçı, ihracatçı ve tedarikçi ne olup biteceğini bilmiyordu. Mal alıp satan da durumu bilmiyordu. Kimse gelecek tasarımı ile ilgili plan yapamıyordu. Bu ortadan kaldırıldı, işte en önemlisi zaten bu.

2 tip insan vardır. Biri olan şeyleri düşünür ve analiz eder diğeri ise olmayan şeyleri düşünür ve neden olmasın diye analizler yapar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işte bu 2. tür insanlardan. Bizler olan şeyleri düşünüp hareket ediyoruz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan olmayan şeyleri düşünüp harekete geçiriyor büyük bir cesaret işi.

Artık 2022 yılıyla ilgili belirsizlik ortadan kalkmış durumda. Buna yüzde 100 katılım gerekiyor. İş hayatında, sosyal hayatta pozitif olarak ayrışmak istiyorsak adanmışlık gerekiyor. İnsanların bilinçlendirilmesi çok önemli. Devletin üst kademesi konuşmaya başladı çeşitli iletişim kanallarında.

Hemen tezviratlar başlıyor buna karşı bilgilendirme çok önemli. Milyarlarca dolar torbalara sığmaz yani. (Uçakla Katar'dan dolar geldi yalanı) Bu fotoğrafları koyup ekonomistiz diye geçinen adamlar yapıyor bunu. 7 milyar dolar bozdurulduğunu yazan yerler bile var. Hem ekonomi paketini iyi anlatmak hem de bu tarz yalanlarla mücadele etmek önemli."

Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun ifadeler:

"Bu son 15 günde olup bitenler serbest piyasa ekonomisi bağlamında değerlendirmelidir. Çünkü öyle bir tablo yaratıldı ki sanki devletin eli kolu balığı ringde ve birileri sürekli yumruk atıyor. Bu böyle olamaz. Devlet dediğimiz sistem kadife eldiven içinde demir yumruktur.

Tokalaşacak kadar yakın fakat yumruk atmayacak kadar da uzak durmalısındır. Bir takım olumsuzluklarda ve öngörülemezlik ile bunu fırsata çeviren piyasayı manipüle eden ve adeta yaptıkları zamlarla bu fiyatları diretenler oluyor. Bu da piyasayı bozuyor bozulan piyasanın sorumlularını elbet devlet tespit eder.

Bu yeni ekonomik modelin en önemli özelliği 80'lerde Türkiye büyük bir dönüşüm geçirirken belli maliyetlere katlama adına bu yapısal değişimde ihmal edilen piyasa ahlakı ve etik işlemesini göz ardı etmedi. Ama bu sadece devletin değil ülkeyle dertlenen isimlerin ortaya koyduğu duruş ve bizim gibi, sorumlu yayıncılık yapan kurumların ve nihayetinde bilinçli vatandaşın ortaya koyduğu tavrın devletinden yana olması da büyü bir önem taşıyor.

KURDAKİ DALGALANMAYA KARŞI YENİ ADIMLAR ATILACAK MI?

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir:

Son 2-3 haftalık artışlardaki köpük indirilmeli. Fiyatların aşağı gideceğini ümit ediyorum. Biraz zaman alacaktır. Ticaretin etik kuralları gereği yapılması gereken bir hareket.

Uygulanan bu kur korumalı mevduat hesabıyla insanların tasarruflarını korumak için piyasadaki dövize saldırmalarına gerek kalmadan TL üzerinden kendilerini bu anlamda korumaya alabilecekleri bir enstrüman geliştirildi."

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