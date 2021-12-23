Dolar silahı nasıl terse döndü? Döviz kuru daha da gerileyecek mi? 2023’e doğru ekonomi alanında başka hangi adımlar atılacak?

İletişimci yazar Ali Saydam'ın öne çıkan ifadeleri:

"Serbest piyasanın sevmediği şey belirsizliktir. Bu konuda yazılmış bir kitap ve alınmış bir ödül var. Türkiye'de 2 hafta bir belirsizlik vardı. İthalatçı, ihracatçı ve tedarikçi ne olup biteceğini bilmiyordu. Mal alıp satan da durumu bilmiyordu. Kimse gelecek tasarımı ile ilgili plan yapamıyordu. Bu ortadan kaldırıldı, işte en önemlisi zaten bu.