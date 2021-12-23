Son dakika: Piyasada Türk lirası rüzgarı! Dolar kuru 1 ayın en düşük seviyesini gördü

SERT DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı TL'yi özendirici yeni düzenlemeler, döviz kurlarında sert düşüşleri beraberinde getirdi. 18.40 ile zirveden işlem gören dolar, açıklamalar sonrasında hızla değer kaybetti. Dolardaki düşüş yüzde 30'u aştı. Uzmanlar, yeni ekonomi modeli hayata geçmeye başladıkça piyasanın dengeye gelebileceğini değerlendiriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de önceki gün TL'ye teşvik paketiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kurda köpüklerin gittiği, gerçek fiyatlamanın oluştuğu bir noktaya doğru gidiyoruz. Kur iyi bir yerlerde dengeye gelecektir. Türkiye tarihi fırsatı değerlendirecek" ifadelerini kullandı.