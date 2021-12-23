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Son dakika: Piyasada Türk lirası rüzgarı! Dolar kuru 1 ayın en düşük seviyesini gördü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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Son dakika: Piyasada Türk lirası rüzgarı! Dolar kuru 1 ayın en düşük seviyesini gördü

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TL’ye destek açıklamalarının ardından kur hızla geriledi. Dövizde düşüş sürüyor. Dolar/TL 10,99 düzeyini görerek son 1 ayın en düşük seviyesini test etti. Dolar kuru en son 18 Kasım tarihinde 10,44 TL düzeyinde işlem görmüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 'Kur korumalı TL mevduat' (Döviz endeksli TL mevduat) sistemi sonrası döviz kurları tepetaklak oldu. Haftanın dördüncü işlem gününde de düşüş sürerken, Dolar/TL 10,61 düzeyini görerek son 1 ayın en düşük seviyesini test etti. Dolar kuru en son 18 Kasım tarihinde 10,44 TL düzeyinde işlem görmüştü.

SERT DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı TL'yi özendirici yeni düzenlemeler, döviz kurlarında sert düşüşleri beraberinde getirdi. 18.40 ile zirveden işlem gören dolar, açıklamalar sonrasında hızla değer kaybetti. Dolardaki düşüş yüzde 30'u aştı. Uzmanlar, yeni ekonomi modeli hayata geçmeye başladıkça piyasanın dengeye gelebileceğini değerlendiriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de önceki gün TL'ye teşvik paketiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kurda köpüklerin gittiği, gerçek fiyatlamanın oluştuğu bir noktaya doğru gidiyoruz. Kur iyi bir yerlerde dengeye gelecektir. Türkiye tarihi fırsatı değerlendirecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Merkez Bankası, olacak kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur rakamlarını duyurdu. Açıklamada, Dolar kurunun seviyesi 11,6399 TL ve Euro kurunun seviyesi ise 13,1862 TL olduğu açıklandı.

GRAM ALTIN DA DÜŞÜYOR
Gram altın dolarda yaşanan sert düşüşün ardından yüzde 40 değer kaybetti. Dolar/TL dünkü işlemlerde, 12.79 TL ile 12.07 TL arasında dar bantta hareket ederken piyasaların kapanış saatinde yüzde 0,90 düşüşle 12.45 seviyesinde bulunuyordu. Euro ise, dün güne 14.28 TL seviyesinden başladı ve kapanış saatinde yüzde 0,70 değer kaybıyla 14.10 seviyesinden işlem gördü.

Altının gram fiyatı, gerileyen dolar kuru etkisiyle kaybını sürdürürken, gün içerisinde en yüksek 735 TL'yi, en düşük ise 693 TL'yi gördü. Altın, gün kapanış saatinde ise önceki günkü kapanışına göre yüzde 0,23 gerilemeyle 717 TL'den alıcı buldu.

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