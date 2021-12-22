Yeni adımların ihracata etkisi ne olacak? İhracatçılar yeni modele nasıl yaklaşıyor? Türkiye’nin yeni modeli neye yarayacak?

TİM Başkanı İsmail Gülle'nin açıklamaları:

"Türkiye hem 2020 hem de 2021 sürecinde tarihi ihracat başarılar yaşadı. Önümüzdeki sene de çok büyük hedeflerle devam edeceğiz. Biz bu süreçte istikrarlı bir kur istedik, TL'nin bu şekilde manipüle edilerek çok ciddi değer kayıpları asla tasvip etmedik. Bizim istikrarlı kurla korunmuş olan ihracatın daha sürekli olacağını ve daha iyi hizmet edeceğini biliyoruz.