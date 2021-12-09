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Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan son dakika ihracat açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.12.2021 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan son dakika ihracat açıklaması

Son dakika... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracatımızdaki hızlı yükseliş ve ihracatın tetiklediği üretim artışıyla ivme kazanan yeni yatırımlarla, yıl sonunda Orta Vadeli Program büyüme hedefimiz olan yüzde 9 seviyesini de aşacağımıza ve çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz." dedi.

SON DAKİKA: Türkiye'nin ihracat hedefini Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu.

"ÇİFT HANELİ RAKAMLAR..."

Muş "İhracatımızdaki hızlı yükseliş ve ihracatın tetiklediği üretim artışıyla ivme kazanan yeni yatırımlarla, yıl sonunda Orta Vadeli Program büyüme hedefimiz olan yüzde 9 seviyesini de aşacağımıza ve çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz." dedi.

"PLANI DUYURACAĞIZ"

Bakan Muş, "Hem mal hem de hizmet ihracatı ile ilgili ortaya koyduğumuz hedeflerimizi içeren 'Ülke Bazlı Eylem Planları'mızı kamuoyu ile paylaşacağız." açıklamasını yaptı.

Mehmet Muş, "Türk Eximbank'ın kapasitesini geliştireceğiz. Yazılım ve oyun sektörü destekleri artırılacak. Anti-damping uygulamalarına karşı ihracatçıyı koruyacağız." ifadelerine yer verdi.

"KREDİ" AÇIKLAMASI

Ayrıca Bakan Muş, yıl içinde faiz indirimli kredilerin 28 milyar liraya ulaştığını duyurdu.

Ticaret Bakanı Muş, "1 Aralık tarihi itibarıyla toplam 6,8 Milyar TL değerinde kaçak eşya ele geçirilmiştir. 4 milyar TL değerinde vergi zayi ile 10 Milyar TL değerinde sahte fatura tespit edilmiş ve bin 732 ton kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir." bilgisini paylaştı.

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