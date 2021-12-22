Dolardaki düşüş market fiyatlarına yansıdı mı? Bakan Muş A Haber’e konuştu

A Haber ekipleri gündemin bu önemli konusunu Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a yöneltti. Bakan Muş A Haber'e yaptığı açıklamada "Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de fiyatlarda bir gevşeme bekliyoruz" ifadelerini kullandı.