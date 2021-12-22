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Dolardaki düşüş market fiyatlarına yansıdı mı? Bakan Muş A Haber’e konuştu

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 22.12.2021 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
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Dolardaki düşüş market fiyatlarına yansıdı mı? Bakan Muş A Haber’e konuştu

A Haber’in sorularını cevaplayan Ticaret Bakanı Mehmed Muş, döviz kurunda yaşanan düşüşle birlikte fiyatlarda gevşeme beklediklerini söyledi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı ekonomi paketi piyasalarda olumlu karşılandı ve dolarda rüzgar tersine döndü. 18 liranın üstüne çıkan dolar 11,02'lere kadar geriledi.

Hem vatandaşı rahatlatan hem de ihracatçıların önünü açan kararlar dövizi baskı altına alırken vatandaşlar da kuru bahane ederek fahiş fiyat uygulayan marketlerden aynı şekilde indirim bekliyor.

Akaryakıta yapılan zamlar aynı gece geri çekilirken otomobil sektöründen de indirim haberleri geldi. Ancak vatandaşın merakla beklediği marketler derin bir sessizliğe gömüldü. Kuru bahane edip vatandaşın cebindeki paraya göz dikenler indirim konusunda köşeye çekildi.

A Haber ekipleri gündemin bu önemli konusunu Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a yöneltti. Bakan Muş A Haber'e yaptığı açıklamada "Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de fiyatlarda bir gevşeme bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Dolar kurundaki hareketlilik sonrası gıda fiyatlarında anormal artışlar yaşanmıştı. Stokçuluk ve fırsatçılık nedeniyle reel rakamların çok üzerine çıkan fiyatlar vatandaşın tepkisini çekmişti. Kur fiyatlarındaki artışın yerini sert düşüşe bırakması ile birlikte market fiyatlarında da indirim bekleniyor. Özellikle gıda fiyatlarında dövizdeki yüzde 30'luk düşüşün yansıması talep ediliyor.

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